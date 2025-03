Kew: O fenômeno musical do momento

Kew, uma das revelações mais promissoras da música brasileira, está vivendo um momento de ascensão meteórica, conquistando o Brasil com o hit “Descer”. A canção não apenas alcançou o Top 3 do Spotify, mas também se destacou como a música número 1 no TikTok durante o Carnaval, solidificando sua posição como um dos principais nomes da nova geração de artistas.

“Descer”é uma mistura contagiante de ritmos, trazendo um som vibrante e dançante que ressoa com o público jovem. A produção de alta qualidade conta com a assinatura do produtor DJ LK da Escócia, conhecido por transformar músicas em sucessos virais, combinada com a voz marcante de Kew, fez com que a música rapidamente se tornasse um hino em todo o país. O hit ganhou uma nova versão em áudio e vídeo com a participação de Zé Felipe, disponível no YouTube.

Os números são impressionantes, no TikTok, a plataforma que dita tendências musicais, “Descer”, reinou absoluta no Top Carnaval de 2025, viralizando com mais de 300 mil vídeos criados na plataforma, consolidando o artista como um fenômeno da plataforma.

NoSpotify, a música conquistou o público, com mais de 1 milhão de streamings diários, impulsionando o artista ao topo das músicas mais ouvidas no Brasil. Esse feito demonstra a força da música e o talento de Kew em criar hits que conectam com o público.

Nos canais oficiais do Youtube, a faixa acumula mais de 12 milhões de visualizações, estando entre os cinco vídeos mais assistidos da plataforma.

Contratado pela GR6, maior produtora de música urbana da América Latina, o artista recebe o suporte necessário da produtora para alavancar sua carreira. A GR6 é conhecida por revelar talentos do funk e trap, contribuindo decisivamente para seu sucesso.

Apadrinhado pelos renomados Mc Livinho e Mc PH, ícones da música urbana, o talentoso cantor e dançarino Kew trilha um caminho promissor rumo ao estrelato. Com determinação e talento inegável, ele está pronto para deixar sua marca no cenário musical.

O artista já está trabalhando em novas músicas e projetos que prometem surpreender ainda mais seus fãs. Com uma agenda cheia de shows e colaborações, Kew está se posicionando como uma força a ser reconhecida na indústria musical.