Claudia Leitte, Gaab e DJ Ronald se unem na faixa “Acordando de Leve”

A energia contagiante da sonoridade brasileira encontra os beats eletrônicos típicos de Ibiza em “Acordando de Leve”, a mais nova faixa de DJ Ronald em parceria com dois grandes nomes da cena musical nacional: Claudia Leitte e Gaab. O single inédito, que promete ser um marco nas playlists de 2025, aposta na mistura original e inovadora de elementos de samba-reggae, pop tropical, soul e influências eletrônicas. Transmitindo uma essência animadora e vibrante, a track chega em todas as plataformas digitais à meia-noite desta sexta-feira, dia 24 de janeiro, pela GR6. Confira:

Claudia Leitte e Gaab: vozes marcantes e estilos únicos

Claudia Leitte, uma das maiores estrelas do pop nacional, empresta seu vocal potente e cheio de personalidade à canção, enquanto Gaab – conhecido por sua habilidade de mesclar estilos como R&B, pagode e pop – adiciona um toque de soul e romantismo. O resultado desta combinação é uma verdadeira fusão de culturas, criando uma estética musical de harmonia perfeita com a produção afiada de DJ Ronald, reconhecido por suas batidas inspiradas pela cena eletrônica de Ibiza.

Segundo Ronald, “Acordando de Leve” tem o objetivo de transmitir a sensação de um despertar devagar e lânguido, típico dos dias em que não há pressa. “Fazer música é sobre isso, traduzir sonoramente, para além da letra, sensações, sentimentos e muitas coisas que estamos mais acostumados a experienciar do que a verbalizar. Tem faixa que exala uma vibe de fazer exercício físico, dançar, meditar e etc. Neste caso, a nossa ideia é reproduzir essa energia gostosa de acordar de leve, lentamente, com prazer e disposição pra viver um dia bom”, afirma.

Clipe exclusivo com o pôr do sol de Salvador como cenário

A música, que conta uma história de amor leve e romântica, tem o espetáculo do pôr do sol de Salvador como pano de fundo. Para acompanhar o lançamento, na mesma data, um clipe exclusivo será disponibilizado no canal oficial do DJ no YouTube – assista aqui. Gravado em estúdio, o vídeo captura momentos íntimos dos três artistas enquanto passam a voz no projeto, revelando a química especial que deu vida a “Acordando de Leve”.

Segundo Ronald, o registro transmite a atmosfera autêntica e descontraída que tomou conta das gravações. “Esse projeto foi um encontro de afinidades musicais e pessoais. Foi muito especial estar com a Claudinha e o Gaab no estúdio, todos empregando energia e talento para deixar a música o mais bonita e gostosa possível para o público. Sem dúvidas esperamos que essa faixa embale muitos bons momentos neste e nos próximos verões, de norte a sul do país”, finaliza o DJ.