Katie Ledecky iguala ginasta ucraniana e se torna mulher com mais medalhas de ouro em Olimpíadas

A nadadora americana Katie Ledecky, 27, conquistou sua nona medalha de ouro em Olimpíadas, neste sábado (3), e igualou o recorde da ginasta ucraniana Larissa Latynina, 89, que competia pela antiga União Soviética entre 1956 e 1964.

Ledecky atingiu a marca depois de vencer a prova dos 800 m livre, sua especialidade. Afinal, desde que estreou nos Jogos Olímpicos em Londres-2012, a medalhista ocupou o lugar mais alto do pódio dessa modalidade. Foram quatro vezes no total.

Ela ganhou outros dois ouros no 1.500 m livre, em Tóquio-2020 e agora em Paris-2024. Na Rio-2016, considerado o auge da atleta, a atleta também venceu os 200 e 400 m livre, além do revezamento 4 x 200 m livre.

Tida como a maior nadadora de todos os tempos, Ledecky é campeã olímpica em todas as todas as distâncias, dos 200 m aos 1500 m livre. Somando todas as cores ela tem 14 medalhas, frente às 18 conquistadas por Larissa Latynina.

A ucraniana conquistou quatro ouros em Melbourne-1956 (equipes, individual geral, salto e solo), três em Roma-1960 (equipes, individual e solo) e dois em Tóquio-1964 (equipes e solo).

No quesito ouro, o recorde de Ledecky e Latynia pode ser alcançado por outra lenda que ainda tem finais para disputar em Paris: a ginasta Simone Biles, 27. Até este domingo (4), ela somou sete medalhas douradas na carreira e ainda vai disputar as finais da trave e do solo.

A nadadora, que começou no esporte aos 6 anos, não confirmou a aposentadoria das piscinas. Portanto, fica aberta a possibilidade dela ampliar a coleção de medalhas em casa, nas Olimpíadas de Los Angeles-2028, quando completa 32 anos.