Kamala ou Trump: Veja pesquisas em estados decisivos a 12 dias da eleição

A corrida eleitoral dos Estados Unidos, entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump, desenha um cenário acirrado que se espelha nas pesquisas de intenção de voto dos sete estados-pêndulo, aqueles que historicamente não deixam claro a que partido se inclinarão.

A 12 dias da eleição, prevista para 5 de novembro, Kamala e Trump aparecem empatados tecnicamente em pesquisas de todos os sete: Arizona, Carolina do Norte, Geórgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin.

Na região sudoeste do país, o estado do Arizona foi historicamente republicano até a vitória de Joe Biden nas eleições de 2020, no primeiro triunfo democrata no estado desde 1996. Uma pesquisa realizada pelo Marist College, divulgada nesta quinta-feira (24), indica ligeira liderança de Trump contra Kamala, ainda empatados dentro da margem de erro.

– Marist College: Trump (50%) e Kamala (49%)

Margem de erro: 3,7 pontos percentuais. 1.427 entrevistados, entre 17 e 22 de outubro.

Na corrida eleitoral passada, Biden foi eleito no estado com ajuda do eleitorado latino: 61% dos votos, ante 37% para Trump. Neste último levantamento, no entanto, o representante republicano abriu 7 pontos de vantagem contra Kamala; 53% dos entrevistados latinos afirmam votar em Trump e 46% na democrata.

– Morning Consult: Kamala (49,1%) e Trump (48,8%)

Margem de erro: 3 pontos percentuais. 915 entrevistados, entre 16 e 20 de outubro.

CAROLINA DO NORTE

A Carolina do Norte tem historicamente oscilado entre os partidos que elege na corrida presidencial. Uma pesquisa realizada pelo Marist College, publicada nesta quinta-feira (24), indicou o candidato republicano dois pontos percentuais (50%) numericamente à frente de Kamala (48%). A margem de erro é de 3,6 pontos e, portanto, ambos estão tecnicamente empatados.

– Marist College: Trump (50%) e Kamala (48%)

Margem de erro: 3,6 pontos percentuais. 1.513 entrevistados, entre 17 e 22 de outubro.

– Emerson College: Trump (50%) e Kamala (48%)

Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. 950 entrevistados, entre 16 e 22 de outubro.

– Morning Consult: Trump (49,6%) e Kamala (48,5%)

Margem de erro: 4 pontos percentuais. 755 entrevistados, entre 16 e 20 de outubro.

GEÓRGIA

O estado da Geórgia, no Sul dos EUA, é historicamente republicano. Na última corrida eleitoral, no entanto, Joe Biden foi o primeiro democrata a vencer desde 1992. Uma pesquisa realizada pelo Marist College e publicada nesta quinta-feira (24) mostrou um empate entre as intenções de voto de Kamala e Trump.

– Marist College: Kamala (49%) e Trump (49%)

Margem de erro: 3,9 pontos percentuais. 1.440 entrevistados, entre 17 e 22 de outubro.

No estado, o eleitorado negro é responsável por impulsionar a democrata. Kamala (82%) supera Trump (15%) com muita folga entre esse grupo; em 2020 Biden ganhou com 88%.

– Morning Consult: Trump (49,9%) e Kamala (48,4%)

Margem de erro: 3 pontos percentuais. 914 entrevistados, entre 16 e 20 de outubro.

MICHIGAN

No centro-oeste do país, o Michigan é um clássico estado-pêndulo que, nas últimas décadas, teve mais resultados favoráveis aos democratas. Em 2016, surpreendeu ao eleger Trump e, no pleito seguinte, voltou à tendência democrata ao escolher Joe Biden. Uma pesquisa realizada pela Universidade Quinnipiac e publicada nesta quarta-feira (23) aponta Kamala (49%) à frente do republicano (46%).

– Quinnipiac University: Kamala (49%) e Trump (46%)

Margem de erro: 2,9 pontos percentuais. 1.136 entrevistados, entre 17 e 21 de outubro.

No estado, há uma lacuna de gênero; 57% das mulheres apoiam a democrata, enquanto 37%, o republicano. Por outro lado, 56% dos homens apoiam Trump, ante 40% para Kamala.

– Morning Consult: Kamala (49,6%) e Trump (46,5%)

Margem de erro: 4 pontos percentuais. 756 entrevistados, entre 16 e 20 de outubro.

NEVADA

Nevada, no oeste do país, é um estado-pêndulo que demonstra tendência democrata desde as eleições de 2008, quando Barack Obama foi eleito. Uma pesquisa realizada pela Morning Consult e publicada nesta quarta-feira (23) mostra Kamala meio ponto percentual à frente de Trump.

– Morning Consult: Kamala (48,8%) e Trump (48,3%)

Margem de erro: 5 pontos percentuais. 449 entrevistados, entre 16 e 20 de outubro.

PENSILVÂNIA

No nordeste dos EUA, a Pensilvânia votou por Trump em 2016 e por Biden em 2020. O estado é politicamente dividido, com áreas urbanas mais inclinadas à campanha democrata, e áreas rurais, à republicana. Um levantamento do Emerson College publicado nesta quinta-feira (24) apontou Trump com 49% e Kamala com 48% das intenções de voto.

– Emerson College: Trump (49%) e Kamala (48%)

Margem de erro: 3,3 pontos percentuais. 860 entrevistados, entre 21 e 22 de outubro.

– Morning Consult: Trump (50%) e Kamala (48,2%)

Margem de erro: 3 pontos percentuais. 866 entrevistados, entre 16 e 20 de outubro.

WISCONSIN

O estado de Wisconsin, no Meio Oeste, é um estado-pêndulo com mais resultados democratas. Surpreendeu ao eleger Trump em 2016 e, em 2020, voltou a eleger um democrata, Joe Biden. A disputa acirrada no estado se reflete nos resultados das pesquisas. Um levantamento da Universidade Quinnipiac publicado nesta quarta-feira (23) mostra empate entre Kamala e Trump.

– Universidade Quinnipiac : Kamala (48%) e Trump (48%)

Margem de erro: 2,9 pontos percentuais. 1.108 entrevistados, entre 17 e 21 de outubro.

– Emerson College: Trump (49%) e Kamala (48%)

Margem de erro: 3,4 pontos percentuais. 800 entrevistados, entre 21 e 22 de outubro.

– Morning Consult: Trump (48,3%) e Kamala (48%)

Margem de erro: 4 pontos percentuais. 653 entrevistados, entre 16 e 20 de outubro.