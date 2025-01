Juventude fecha com volante colombiano Daniel Giraldo

O Juventude reforça sua equipe para a temporada com a contratação do volante colombiano Daniel Giraldo, que recentemente defendeu as cores do Millonarios. O jogador, de 32 anos, tem uma carreira consolidada no futebol colombiano, com passagens por clubes renomados como Deportivo Cali, Deportivo Pasto, Santa Fe e Junior Barranquilla. Além disso, Giraldo já teve a oportunidade de representar a seleção colombiana.

A confirmação da chegada do atleta foi divulgada pelo portal ge, que também noticiou que Daniel Giraldo já se encontra em Caxias do Sul. O volante está agendado para realizar exames médicos nesta sexta-feira (27) e, caso tudo transcorra conforme o planejado, sua apresentação oficial pelo Verdão deve ocorrer em breve.

Movimentações no elenco

Enquanto novos jogadores estão sendo incorporados ao time, o Juventude também está movimentando seu elenco com a possível saída de alguns atletas. O zagueiro Danilo Boza, de 26 anos, está próximo de ser negociado com o Urawa Reds, clube da primeira divisão japonesa. Boza foi um dos destaques do Verdão na última temporada e já havia atraído o interesse de clubes japoneses.

De acordo com Fábio Pizzamiglio, presidente do Juventude, a venda de Boza é crucial para o planejamento financeiro da equipe nesta temporada. “O valor da venda do Boza já era algo que estávamos contando para poder realizar os investimentos que já estamos fazendo. Vamos observar esse time jogar, identificar as carências, além das que já conhecemos”, comentou Pizzamiglio após um jogo contra o Boca Juniors.

O Juventude possui 50% dos direitos econômicos de Danilo Boza, enquanto os outros 50% pertencem ao Mirassol, clube onde o atleta se formou.