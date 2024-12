Aos 43 anos, Nenê renova com Juventude por mais uma temporada

O meio-campista Nenê deixou a aposentadoria de lado e renovou por mais uma temporada com o Juventude. O clube anunciou nas redes sociais a extensão do vínculo como um “presente do Papai Noel”.

Aos 43 anos, o meia sente que ainda está em condições de jogar em alto nível e decidiu seguir no clube Jaconero. O camisa 10 criou grande identificação com a torcida, fator determinante para sua parmanência.

“Fim de ano tem mesmo esse jeitinho de despedida, né? Mas aí chega o Natal para nos lembrar de algo essencial: é tempo de renovação! Renovar os sonhos, a esperança, a fé e, principalmente, os laços com quem faz a nossa vida mais feliz. Um Feliz Natal e que JUntos possamos continuar celebrando vitórias, conquistas e momentos ainda mais especiais!“, escreveu o Juventude nas redes sociais.

O trecho acima foi a legenda de um vídeo muito criativo postado pelo Juventude nas redes. Nele, Nenê está em um sonho, no qual todos o veem como um senhor de idade, com a trilha sonora de “Eu nasci há dez mil anos atrás”, de Raul Seixas.

Porém, o atleta acorda do ‘pesadelo’ e começa a fazer uma bicicleta ergométrica em sua casa. No final do vídeo, aparecem as legendas “A aposentadoria é o sonho de muitos, mas o pesadelo de outros” e “Nenê e Juventude, 2025, a história continua“.