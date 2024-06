Justin Timberlake faz primeiro show após ser preso

Os últimos dias foram complicados para Justin Timberlake. Na madrugada da última terça-feira (18), o cantor foi preso ao ser pego dirigindo bêbado em Long Island, Nova York, nos Estados Unidos.

O cantor teve uma noitada com amigos em um hotel local e, ao ser parado pela polícia, se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Na noite de sexta (21), ele fez o primeiro show após a ocorrência e admitiu que os últimos dias foram pesados. “Tem sido uma semana difícil. Estivemos juntos em altos e baixos e em esquerdas e direitas, mas vocês estão aqui, e eu estou aqui e nada pode mudar este momento agora.”, falou ele para a plateia no show realizado em Chicago, Illinois.

“Eu sei que às vezes sou difícil de amar, mas vocês continuam me amando e eu amo vocês de volta, muito obrigado”.

Segundo o jornal americano Page Six, amigos do cantor estariam preocupados com ele, que teria um “problema real” com alcoolismo e maconha.