Justin Baldoni solicita documentos da Disney sobre ‘Nicepool’ em meio a polêmica com Blake

O ator Justin Baldoni apresentou uma solicitação judicial para que a Disney e a Marvel mantenham todos os documentos referentes ao personagem “Nicepool”, presente no filme “Deadpool & Wolverine”. A ação surge em meio a um contexto de alegações de assédio sexual feitas pela atriz Blake Lively, que afirma ter sido vítima de comportamentos inadequados durante as filmagens de “É Assim que Acaba”.

A solicitação foi direcionada a Bob Iger, presidente da Disney, Kevin Feige, presidente da Marvel, e Shawn Levy, diretor do terceiro filme da franquia Deadpool. Segundo o advogado de Baldoni, Bryan Freedman, o personagem Nicepool foi concebido como uma sátira baseada em seu cliente. Vale ressaltar que Nicepool é interpretado por Ryan Reynolds, esposo de Lively.

No enredo do filme, Nicepool questiona a ausência de um “coordenador de intimidade”, um profissional que, segundo Lively, não estava presente durante grande parte das filmagens da adaptação da obra de Colleen Hoover. Além disso, o personagem faz observações sobre o condicionamento físico da Ladypool, papel desempenhado por Lively.

Em entrevista à Variety, Freedman qualificou as acusações de Blake Lively como “falsas, ultrajantes e intencionalmente obscenas”. Baldoni também recebeu a informação no final do ano passado sobre sua dispensa pela agência WWE, que o representava e ainda representa Lively. Até o momento, a WWE não se manifestou publicamente sobre a situação.

A autora do livro “É Assim que Acaba”, Colleen Hoover, expressou apoio a Lively por meio de uma postagem nas redes sociais. Diversas atrizes, incluindo Amber Heard, America Ferrera e Alexis Bledel, também se pronunciaram em defesa da atriz.