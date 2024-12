Justiça mantém Abdul e Nader Fares no controle das Lojas Marabraz

Em uma recente decisão, a Justiça Estadual de São Paulo confirmou que os primos Abdul e Nader Fares continuarão à frente da LP Administradora de Bens, empresa familiar que controla as Lojas Marabraz. A decisão foi divulgada nesta semana e contrariou mais uma tentativa de Nasser Fares, tio dos primos, que buscava suspender seus direitos de controle sobre a empresa.

Este é o quarto pedido frustrado de Nasser para reverter o comando da LP, que desde 2011 está nas mãos de Abdul e Nader. Antes, ele havia recorrido três vezes à Justiça Federal, sem sucesso, em tentativas de obter o controle da companhia.

A medida judicial agora em vigor também inclui uma proibição temporária de comercialização de imóveis e cotas da LP. A decisão permanecerá até a realização de uma audiência de conciliação entre as partes, marcada para o dia 29 de janeiro de 2025.

O caso segue gerando repercussão, com as partes envolvidas buscando um acordo que possa definir o futuro da administração da LP e das Lojas Marabraz, marcas que fazem parte da história do varejo brasileiro.