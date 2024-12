Justiça Eleitoral diploma eleitas e eleitos no pleito municipal de São Paulo

A Justiça Eleitoral de São Paulo realizou, nesta quinta (19), a cerimônia de diplomação das candidatas e dos candidatos eleitos para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador da capital. O ato solene marca o fim do processo eleitoral de 2024 e habilita eleitos e eleitas a assumir e exercer seus mandatos. A diplomação foi realizada no auditório Simón Bolívar, no Memorial da América Latina. No local, foram diplomados o prefeito Ricardo Nunes (MDB), além de 50 vereadoras e vereadores que vão integrar a Câmara Municipal a partir do próximo ano.

Em discurso na cerimônia, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), desembargador Silmar Fernandes, afirmou que a diplomação é ato formal que simboliza a concretização do desejo popular e da vontade do povo que se expressa por meio de um dos direitos mais fundamentais da cidadania, que é o direito de votar e ser votado. “Este momento é uma celebração da democracia. Vivemos em um país onde as diferenças são muitas, mas onde a confiança no processo eleitoral nos une, permitindo que todos possam participar, de maneira livre e transparente, da construção do futuro coletivo”.

O magistrado reforçou que a Justiça Eleitoral tem o compromisso de garantir que a democracia seja preservada e fortalecida, com eleições seguras, justas e legítimas, destacando ainda a responsabilidade dos cargos diplomados. “Cada um de vocês recebeu, por meio do voto, uma delegação de confiança. Essa confiança exige de todos uma postura ética, transparente e comprometida com o bem-estar da sociedade. Estará, em suas mãos, o poder de transformar vidas, de impulsionar o desenvolvimento de nossas cidades e de reforçar os valores que nos tornam uma nação democrática e plural”.

Nas eleições municipais, cabe à Junta Eleitoral fazer a diplomação dos eleitos. O presidente da Junta, o juiz Antônio Maria Patiño, da 1ª Zona Eleitoral — Bela Vista, felicitou os eleitos e eleitas e salientou a importância da cerimônia.

“A diplomação é um ato simbólico de celebração do voto dado e do voto recebido. Guarda ainda um traço importante de outorga de algo que absolutamente não se pode perder, que é a esperança, que nada mais é do que o ato de desejar um porvir melhor. A sede, o entusiasmo, o almejar que se construa uma sociedade justa e fraterna, que se promova o bem de todos, sem preconceitos e quaisquer outras formas de discriminação”, disse.

Patiño falou ainda sobre as ações da Justiça Eleitoral em defesa da democracia, com foco na justiça e na transparência durante os trabalhos, que possibilitaram as eleições em todo o país. O juiz apontou também os desafios que a instituição enfrenta por conta da desinformação.

“A Justiça Eleitoral tem sido alvo de ataques, desinformação e ameaças. Muitos têm tentado enfraquecer a confiança popular nas nossas urnas, que são exemplos de segurança e integridade. Aos que tentam desacreditar nosso sistema, afirmo, com a convicção de quem trabalha com o processo eleitoral, que o sistema eleitoral brasileiro é um dos mais seguros e transparentes do mundo. A Justiça Eleitoral continuará a garantir que as eleições sejam conduzidas de forma imparcial e segura”, declarou o juiz, que recebeu aplausos da plateia.

A sessão foi aberta com o Hino Nacional, executado pela Camerata da Polícia Militar de São Paulo, sob a regência do maestro primeiro-sargento Ivanbergue Rodrigues. Além dos presidentes do TRE-SP e da Junta Eleitoral e do prefeito Ricardo Nunes, também compuseram a mesa de honra o governador do estado, Tarcísio de Freitas; o ex-presidente da República, Michel Temer; o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, o procurador-geral de Justiça do estado, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa; a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) — seccional São Paulo, Patrícia Vanzolini, o juiz da 2ª Zona Eleitoral — Perdizes, Rodrigo Colombini, e o promotor da 1ª ZE, Fabiano Augusto Petean.

O vice-prefeito, coronel Mello Araujo (PL), e cinco vereadores não compareceram ao evento, mas foram considerados oficialmente diplomados, uma vez que os documentos foram disponibilizados no sistema Diplomas do TRE-SP.

Também participaram da cerimônia o vice-presidente do TRE-SP e corregedor regional eleitoral, desembargador Encinas Manfré, os membros efetivos e substitutos da Corte Eleitoral; quatro ex-presidentes do Tribunal, os desembargadores Paulo Sérgio Galizia, Waldir de Nuevo Campos Júnior, Carlos Eduardo Padin e Mário Devienne Ferraz; o presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2ª Região, desembargador Valdir Florindo; o presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP), conselheiro Eduardo Tuma; a defensora pública geral do estado, Luciana Jordão; a procuradora geral do estado, Inês Coimbra; e o secretário estadual da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto, além de deputados federais e estaduais, entre outras autoridades.

Confira a cerimônia no canal do YouTube do TRE-SP.