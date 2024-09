Justiça Eleitoral confirma fake news de Taka sobre ideologia de gênero

A Justiça Eleitoral concedeu direito de resposta ao prefeito Filippi no programa eleitoral do candidato do MDB, Taka Yamauchi, por disseminação de fake news sobre ideologia de gênero.

Em seu programa de rádio, Taka afirmou que Filippi implementa ideologia de gênero para crianças de 0 a 4 anos nas escolas de Diadema, informação falsa.

“No caso em tela, há elementos suficientes que comprovem conduta eleitoral ilícita passível de ensejar a concessão do direito de resposta, visto que a análise dos elementos constantes dos autos parece indicar a prática de desinformação”, escreveu o juiz eleitoral Sérgio Augusto Duarte Moreira.

“A afirmação de que os requerentes seriam favoráveis à ideologia de gênero para crianças de 0 a 4 anos de idade excede os limites da liberdade de expressão e da manifestação de pensamento, com a imputação de fatos sabidamente inverídicos e/ou gravemente descontextualizados que atraem o direito de resposta”, adicionou o magistrado.

A peça assinada pelos advogados Roberto Piccelli e Mario Seabra, do escritório Ricomini Piccelli Advogados, apontam que Taka se vale de fake news para falsamente dizer que o governo implementava ideologia de gênero e que o candidato a vice de Filippi, Pastor Rubens Cavalcanti, não gostava de nordestinos.

“Entende-se que restou comprovada a utilização de ‘conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do

pleito ou à integridade do processo eleitoral”, conforme o artigo 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019”, pontuou o juiz eleitoral.

Veja a sentença: