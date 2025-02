Justiça Argentina absolve acusados pela morte de Liam Payne

A Justiça da Argentina tomou uma decisão significativa nesta quarta-feira, 19, ao retirar as acusações contra três indivíduos envolvidos na investigação sobre a morte do cantor Liam Payne, que ocorreu em outubro de 2024, após uma queda de uma sacada de hotel em Buenos Aires. O ex-integrante da banda One Direction faleceu em circunstâncias trágicas, e as apurações estavam focadas em um empresário próximo a ele, Roger Nores, e dois funcionários do hotel CasaSur Palermo.

Um painel de juízes do Tribunal de Apelações da Argentina concluiu que o empresário e seus acompanhantes não tinham responsabilidade pelo incidente. A revista Rolling Stone reportou que as investigações levantaram questões sobre se Nores teria “abandonado” Payne em um momento crítico. No entanto, os magistrados determinaram que mesmo na presença do empresário, o cantor ainda teria acesso às substâncias ilícitas, um comportamento comum entre indivíduos com histórico de dependência.

Adicionalmente, a autópsia realizada no corpo do artista revelou a presença de drogas, o que levou as autoridades a aprofundarem a investigação sobre suas últimas horas de vida. Em um detalhe relevante para o caso, os juízes mencionaram um e-mail enviado por Nores à família de Payne dois meses antes do falecimento, onde expressava sua preocupação com o vício do cantor. A falta de resposta por parte da família foi destacada como um fator importante no julgamento.

Os funcionários do hotel, Gilda Martin e Esteban Grassi, também foram absolvidos. Eles eram investigados por terem conduzido Payne ao seu quarto apenas quatro minutos antes do trágico evento. Enquanto isso, Braian Paz e Ezequiel Pereyra permanecem detidos. Ambos são acusados de fornecer drogas ao cantor. Paz admitiu ter entregado substâncias a Payne mas afirmou que não recebeu pagamento em troca; contudo, os juízes consideraram que havia evidências que contradizem essa alegação.

O desfecho deste caso ressalta as complexidades envolvendo a luta contra a dependência química e suas trágicas consequências. A morte de Liam Payne deixou uma marca indelével no cenário musical e levantou discussões sobre saúde mental e apoio aos artistas diante de desafios pessoais.