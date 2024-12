Cinco pessoas são acusadas pela morte de Liam Payne

A morte de Liam Payne, ex-integrante da famosa boy band One Direction, continua a gerar intensas discussões e repercussões em todo o mundo. Recentemente, cinco indivíduos foram formalmente acusados em conexão com o trágico evento, incluindo Roger Nores, que era amigo do cantor, e vários funcionários do hotel CasaSur, localizado em Buenos Aires.

Acusações e prisões iniciais

De acordo com informações do canal argentino Infobae, dois dos acusados já se encontram sob custódia policial. Nores, que teria deixado o hotel uma hora antes do incidente fatal envolvendo Liam, enfrenta a grave acusação de homicídio culposo e está impedido de deixar o país.

Fontes próximas ao caso indicam que Nores optou por não prestar declarações durante as investigações. Entretanto, ele se defendeu das acusações de abandono, afirmando que nunca deixou Liam desamparado. Em um depoimento ao TMZ, Nores declarou: “Eu nunca abandonei Liam. Estive no hotel dele três vezes naquele dia e saí 40 minutos antes do ocorrido. Quando deixei, havia mais de 15 pessoas no saguão conversando e brincando com ele. Jamais poderia imaginar que algo tão trágico aconteceria”.

Circunstâncias do incidente fatal

Liam Payne, que contava apenas 31 anos, sofreu múltiplos traumas e hemorragias internas e externas, conforme revelado pelo laudo de autópsia. Na noite da fatalidade, a equipe do hotel fez duas chamadas emergenciais. A primeira ligação indicava que um hóspede estava “destruindo o quarto inteiro” após ter consumido substâncias ilícitas e álcool em excesso. A segunda chamada alertou sobre a situação de risco na sacada do quarto e solicitou ajuda imediata.

Além de Roger Nores, os outros acusados incluem Brian Nahuel Paiz e Ezequiel David Pereyra, suspeitos de terem vendido drogas para Liam, bem como Esteban Grassi, recepcionista chefe do hotel, e Gilda Martin, responsável pela segurança.

Homenagens e mensagens de luto

Em meio à dor da perda, Nores expressou sua tristeza ao se referir a Liam como um “amigo muito querido”. Por sua vez, Kate Cassidy, namorada do cantor falecido, utilizou suas redes sociais para compartilhar uma mensagem tocante. Em meio às festividades de fim de ano, ela enfatizou a importância da empatia: “Com as festas se aproximando, percebo que é um momento tanto de alegria quanto de tristeza para muitos. Seja gentil com aqueles ao seu redor nesta época”, pediu Cassidy.

A influenciadora também deixou palavras reconfortantes para aqueles que enfrentam o luto: “Enviando todo meu amor para aqueles que estão passando por momentos difíceis neste feriado. Espero que esta temporada traga conforto e paz a todos. Desejo a todos um feriado cheio de amor e saúde neste ano”.

Carreira

Liam Payne ganhou fama mundial como membro da boy band One Direction, formada no reality show The X Factor em 2010. Durante sua trajetória no grupo, vendeu milhões de álbuns e acumulou sucessos como “What Makes You Beautiful” e “Story of My Life”. Após o hiato da banda em 2016, seguiu carreira solo, lançando hits como “Strip That Down” e “Bedroom Floor”. Além da música, Liam também atuou como embaixador de marcas e se envolveu em trabalhos filantrópicos. Seu legado como artista segue vivo entre os fãs ao redor do mundo.