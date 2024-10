Junior & Cezar lançam primeiro volume do DVD “Simplesmente” e celebram nova fase da carreira

Júnior & Cézar apresentam nesta sexta (18) o primeiro volume de seu mais novo DVD, intitulado “Simplesmente”, em todas as plataformas de áudio. O trabalho audiovisual, gravado em uma noite memorável em julho, em São Paulo, é o maior da carreira da dupla até o momento. O lançamento é pelo selo NA HOUSE, de Eduardo Pepato, em parceria com a Universal Music e com gestão da NonStop Music.

Com uma produção grandiosa, o projeto é dirigido pelo renomado Fernando Trevisan, o Catatau, e conta com a direção musical de Eduardo Pepato, vencedor do Grammy Latino, que já trabalhou com grandes nomes como Chitãozinho & Xororó, Luan Santana, Simone Mendes, Maiara & Maraisa e Marília Mendonça, e que também assina a direção musical do disco.

O primeiro volume do DVD traz uma seleção de canções inéditas, cuidadosamente escolhidas pela dupla. O lançamento das faixas em vídeo também começa na sexta, ao meio-dia, com o clipe da faixa de trabalho “Fraquinho de Aparência”. Novos vídeos serão lançados a cada sexta-feira, das músicas “Admite”, “Inferno Astral”, “Butecada” e “Devolve”.

O DVD “Simplesmente” é o maior projeto da carreira de Júnior & Cézar até agora, contando com o preparo e cuidado da Non Stop Music Business, vertical voltada aos negócios da indústria da música dentro da gigante do marketing de influência. O lançamento pelo selo Na House marca um momento importante para a dupla, que agora faz parte do seleto grupo de artistas gerenciados pela Non Stop Music.

“Sem dúvida nenhuma, esse é o trabalho mais lindo que gravamos! Um repertório escolhido com muito carinho”, comenta Júnior. “Esse DVD tem algo muito especial, afinal, já são mais de quatro anos desde o nosso último projeto. A mensagem principal é sobre nunca desistir dos sonhos, sempre acreditar e ter fé”, completa o artista.

Luan Mota, diretor da Non Stop Music, destacou o orgulho de ver esse projeto tomar forma: “Pra nós da NSMUSIC, é uma grande alegria ver esse projeto sendo lançado. Júnior & Cézar são artistas de talento inegável e, com a produção musical de Eduardo Pepato, o resultado é incrível. Esperamos que o público curta bastante, pois foi pensado e produzido com muito carinho.”

O repertório da gravação incluiu 14 faixas inéditas e a participação especial da dupla Felipe & Rodrigo, que contagiou o público com as performances dos sucessos “Gosta de Rua” e “Média Boa”. A estrutura do palco foi grandiosa, com um letreiro em LED e o nome da dupla na parte central, além de uma banda sincronizada. A equipe técnica utilizou equipamentos de última geração para garantir a captação de qualidade do DVD. Na ocasião, Júnior & Cézar foram surpreendidos pela equipe da Non Stop Music e por Eduardo Pepato com uma homenagem pelos 200 milhões de streams acumulados no Spotify e YouTube.

Naturais de Liberato Salzano e Constantina, no Rio Grande do Sul, Júnior & Cézar começaram tocando em festas e eventos locais, e em 2018 lançaram seu primeiro DVD, “Duas vidas e um sonho”. Em 2024, completam 16 anos de carreira profissional, com dois discos, milhares de shows e diversas participações. A dupla agora se prepara para viver um novo capítulo, consolidando-se como um dos grandes nomes do sertanejo contemporâneo.