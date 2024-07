Julho Laranja destaca a importância da ortodontia preventiva para crianças a partir de seis anos

O Julho Laranja tem a missão de alertar os pais sobre a questão da dentição de seus filhos. Eles devem ficar atentos desde o momento em que os primeiros dentes de leite começam a aparecer, geralmente por volta dos seis meses de idade. Vinicius Ravani de Oliveira, ortodontista e implantodontista da PróRir, rede de clínicas odontológicas, destaca alguns sinais que podem identificar se a criança vai precisar de aparelho ortodôntico:

Mordida desalinhada: Inclui dentes superiores que se sobrepõem aos inferiores (mordida cruzada), dentes que não se encaixam corretamente quando a boca está fechada (mordida aberta) ou dentes que estão muito apertados ou espaçados.

Dentes tortos ou desalinhados: Se os dentes da criança estão inclinados ou fora de posição, isso pode ser um indicativo de que ela pode precisar de aparelho para corrigir o alinhamento.

Dificuldades na fala e mastigação: Problemas na fala, como dificuldade em pronunciar certos sons, ou dificuldade em mastigar corretamente podem ser sinais de um problema de alinhamento dos dentes ou da mandíbula.

Respiração pela boca: Se a criança respira principalmente pela boca, em vez de pelo nariz, isso pode indicar um problema de desenvolvimento facial ou de alinhamento dos dentes que requer atenção ortodôntica.

Dificuldades de higiene bucal: Se a criança tem dificuldades em manter uma boa higiene bucal devido à posição dos dentes ou da mandíbula, isso pode ser um sinal de que o tratamento ortodôntico é necessário.

“É importante ressaltar que apenas um ortodontista qualificado pode fazer uma avaliação completa e determinar se o tratamento com aparelho é necessário”, explica Vinicius. “Recomenda-se que os pais levem seus filhos para uma consulta ortodôntica por volta dos seis anos de idade, quando a maioria das crianças já tem uma mistura de dentes de leite e permanentes. O profissional será capaz de identificar qualquer problema de alinhamento e fornecer orientações adequadas para o tratamento”, orienta o especialista.

As principais causas dos dentes desalinhados nas crianças podem variar de acordo com cada caso, mas algumas mais comuns incluem os fatores genéticos, como hábitos de sucção, perda prematura de dentes de leite e respiração bucal. E o tamanho incorreto da mandíbula, que inclui hábitos orais prejudiciais como roer unhas, morder objetos ou ranger os dentes.

Tem ainda a questão do uso prolongado da chupeta, que pode contribuir para o desalinhamento dos dentes nas crianças. A sucção da chupeta exerce pressão nos dentes e na estrutura óssea da mandíbula em desenvolvimento, causando alterações na posição dos dentes e no alinhamento da arcada dentária. “O uso da chupeta após os dois anos de idade, quando os dentes permanentes começam a aparecer, pode ser especialmente prejudicial, por interferir no correto posicionamento dos dentes na boca, levando a problemas como mordida aberta, protrusão dos dentes anteriores (dentes da frente para fora) e desalinhamento dos dentes”, diz Oliveira.

Se os problemas de alinhamento dos dentes das crianças ainda pequenas não forem corrigidos, podem ocorrer várias complicações e impactos na saúde bucal e no desenvolvimento facial e trazer possíveis consequências como dificuldades na mastigação e na fala, desgaste anormal dos dentes; problemas de autoestima e confiança, aumento do risco de cárie e doenças gengivais e problemas no desenvolvimento facial.

“Embora alguns problemas de alinhamento dos dentes possam se corrigir com o tempo, outros podem se agravar se não forem tratados adequadamente. Por isso, é fundamental consultar um ortodontista para avaliar a necessidade de tratamento e iniciar a correção o mais cedo possível”, finaliza Vinicius.