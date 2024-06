Judeus ultraortodoxos terão serviço militar obrigatório, decide Israel

A Suprema Corte de Israel decidiu nesta terça-feira (25) que judeus ultraortodoxos deverão ser recrutados para o serviço militar obrigatório no país.

Votação foi unânime e justificada por “igualdade”. A justificativa da Suprema Corte foi de que em tempos de “uma guerra difícil”, a distinção entre quem presta ou não o serviço militar no país torna o peso da guerra ainda maior.

Segundo determinação datada da fundação de Israel, todos os judeus ultraortodoxos que se dedicassem aos estudos da religião em seminários não seriam obrigados a se alistar. Essa exceção tinha prazo de 75 anos e expirou em 2023, mas continuava informalmente aplicada no país.

Mudança também prevê que seminários percam subsídio do estado se seus alunos não se alistarem. Líderes de partidos ultraortodoxos que fazem coalizão com Benjamin Netanyahu se mostraram “desapontados” com a mudança, afirmou a agência de notícias Reuters.

Alistamento é obrigatório para maioria do país. Em Israel, homens e mulheres têm que servir obrigatoriamente às forças militares a partir dos 18 anos. No caso das mulheres, o serviço mínimo é de dois anos; no caso dos homens, o período mínimo é de três anos. A minoria árabe de Israel também não é obrigada a servir ao Exército.