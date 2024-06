Jovens em ascensão apimentam temporada da Stock Series

A Stock Series está pronta para voltar a acelerar na temporada 2024. O próximo desafio será com a terceira etapa do calendário, entre sexta-feira e domingo (28 a 30/06), no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Os novos talentos do automobilismo brasileiro voltam à pista em mais um capítulo da busca pelo maior prêmio do esporte a motor nacional, o equivalente a R$ 2,5 milhões para o campeão da Series ascender ao grid da Stock Car em 2025.

A segunda etapa do campeonato, disputada em maio no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no oeste do Paraná, evidenciou o crescimento de jovens competidores com potencial para entrar na briga pela taça de campeão da categoria de acesso.

Alfredinho Ibiapina é um desses exemplos. No seu ano de estreia e com 16 anos recém-completados, o curitibano escalou o topo do pódio logo na sua segunda etapa correndo na Stock Series.

Campeão brasileiro de kart, o piloto da W2 Racing ProGP vivenciou uma jornada de superação depois de ter enfrentado problemas e não ter conseguido fazer a classificação, o que determinou a ele a última posição do grid de largada nas corridas 1 e 2. Mas na terceira prova da rodada cascavelense, Ibiapina cruzou a linha de chegada na frente, em cenário que o colocou em quarto lugar no campeonato, sendo o segundo entre os ‘rookies’. É o primeiro ano de Alfredinho correndo em carros de turismo.

Outro debutante no grid da Stock Series que vem fazendo bonito é o gaúcho Guto Rotta. Com 22 anos, o piloto de Encantado tem muita experiência em carros de tração dianteira e acumula títulos importantes como o Brasileiro e o Gaúcho de Turismo 1.4, além de ter vencido três vezes as 12 Horas de Tarumã.

Entretanto, 2024 tem sido o primeiro ano de Guto correndo com carros de tração traseira, como é o caso da Stock Series e da Stock Car.

Embora ainda não tenha subido ao pódio na classificação geral, Rotta vem se colocando entre os cinco primeiros com frequência correndo com a também gaúcha Garra Racing Team. Em seis corridas, o “rookie” Guto foi ao top-5 em quatro oportunidades e ocupa a sétima posição do campeonato, com 80 pontos, empatado com a companheira de equipe Bruna Tomaselli, que conquistou seu primeiro pódio na Stock Series também em Cascavel.



Subindo no grid — Catarinense nascida em Caibi há 26 anos, Bruna faz em 2024 seu segundo ano na Stock Series. A competidora permanece na Garra Racing Team e aposta na continuidade do trabalho para evoluir na divisão de acesso. Tal crescimento tem sido claro nas últimas quatro provas, nas quais Tomaselli se colocou sempre entre os seis primeiros colocados.

Em Cascavel, Bruna esteve entre os nomes com mais força na tomada de tempos que definiu o grid de largada e conseguiu sua melhor performance em classificação ao marcar o terceiro tempo na partida para a Corrida 1 e a quarta posição para o alinhamento inicial da segunda prova da rodada. Na pista, além do quarto lugar na primeira disputa do fim de semana, Tomaselli conquistou a terceira posição, garantindo assim seu primeiro pódio geral na Stock Series.

Ainda em Cascavel, a categoria viu bons momentos de outros dois estreantes em 2024: enquanto Erick Schotten (W2 Racing ProGP) chegou a liderar a corrida que concluiu a etapa, o cascavelense Akyu Myasava provou seu conhecimento do traçado, deixou até nomes experientes para trás e liderou dois dos treinos livres com o carro da Garra Racing Team.



Programação e transmissão — O cronograma da Stock Series em Mogi Guaçu começa na sexta-feira, quando serão realizados dois treinos livres. O sábado trará mais um treino, a classificação — que definirá o grid de largada das duas primeiras provas da rodada — e a primeira corrida do fim de semana, a partir de 13h35.

O domingo tem na programação mais duas corridas, no período da manhã, começando a partir de 10h10. A Stock Series tem transmissão ao vivo do canal oficial da Stock Car no YouTube, BandSports, canais SporTV, Motorsport.tv, canal do Motorsport.tv Brasil no YouTube, canal do site Grande Prêmio no YouTube, MAVTV Brasil, MAVTV América do Norte, Portal High Speed e Parc Fermé, com narração em italiano.



Programação no Velocitta

Sexta-feira, 28 de junho

08h10 – Stock Series – Shakedown

08h30 – Stock Car Pro Series – Shakedown

09h15 – Stock Series – Treino Livre 1 (Rookie)

09h50 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

10h50 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

13h10 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

14h40 – Stock Car Pro Series – Corrida principal – etapa 2 (50 minutos + 1 volta)

16h05 – Stock Series – Treino Livre 2

16h40 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação



Sábado, 29 de junho

07h50 – Stock Series – Treino Livre 3

08h25 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2

10h05 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

11h00 – Stock Car Pro Series – Classificação

12h00 – Stock Series – Classificação

12h20 – Visitação aos Boxes

13h35 – Stock Series – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

14h45 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

16h00 – Stock Car Pro Series – Corrida sprint – etapa 5 (30 minutos + 1 volta)



Domingo, 30 de junho

08h55 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)

10h10 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

10h50 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

11h40 – Visitação aos Boxes

14h00 – Stock Car Pro Series – Corrida principal – etapa 5 – GP Toyota 100 (50 minutos + 1 volta)

Classificação do campeonato após 2ª etapa (top-10):

1º – Arthur Gama, 156 pontos

2º – Enzo Bedani, 133

3º – Gustavo Frigotto, 109

4º – Alfredinho Ibiapina, 98

5º – Felipe Barrichello Bartz, 81

6ª – Bruna Tomaselli, 80

7º – Guto Rotta, 80

8º – Mathias de Valle, 75

9º – Vinícius Papareli, 73

10º – Erick Schotten, 70