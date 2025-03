Jovens da Fundação de São Bernardo vivenciam mundo lúdico do Museu Catavento

Cinco adolescentes da Fundação CASA São Bernardo I tiveram a oportunidade de mergulhar no universo da ciência e da tecnologia durante uma visita ao Museu Catavento, localizado no Parque Dom Pedro II, no centro histórico da capital paulista, no dia 19 de fevereiro.

Durante a visita, os jovens exploraram diferentes áreas do conhecimento, interagindo com as experiências que estimularam sua criatividade e pensamento crítico. A iniciativa proporcionou momentos de aprendizado e diversão, reforçando a importância da cultura e da ciência na formação dos participantes.

“Foi muito legal ver como a ciência está em tudo ao nosso redor. Aprendi coisas novas de um jeito diferente, mexendo nos experimentos e participando das atividades. Foi uma experiência que vou levar para a vida”, afirmou Fabrício (nome fictício), um dos jovens que participou da visita.

Para a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, “proporcionar esse tipo de vivência aos adolescentes é fundamental para ampliar seus horizontes. O Museu Catavento oferece um aprendizado dinâmico e acessível, despertando o interesse pelo conhecimento e mostrando novas possibilidades para o futuro deles”, ressaltou.

O Museu Catavento, inaugurado em 2009 e administrado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, tem como missão despertar a curiosidade e transmitir conhecimento de forma acessível e interativa. Com exposições dinâmicas e experimentos práticos, o museu busca aproximar crianças, jovens e adultos do mundo científico.

Prevenção de gravidez na adolescência

No dia 21, os jovens participaram de uma palestra online sobre prevenção da gravidez na adolescência. O encontro contou com a participação da médica pediatra Athenê Maria de Marco França Mauro e proporcionou um espaço de reflexão para os adolescentes, incentivando-os a pensar sobre suas próprias vidas e a importância de tomar decisões informadas e cuidadosas em relação à sua saúde e ao seu futuro.

Na ocasião, Athenê discutiu os impactos da gravidez precoce e a relevância do planejamento familiar, com foco na conscientização sobre escolhas responsáveis e no fortalecimento de atitudes preventivas.

A iniciativa reforça o compromisso da Fundação CASA em promover o desenvolvimento integral dos jovens, orientando-os sobre questões que influenciam diretamente sua qualidade de vida.