Centro Histórico de São Paulo: dicas imperdíveis para explorar a capital paulista 

O Centro Histórico de São Paulo, que preserva a história da cidade por mais de 470 anos desde sua fundação, oferece uma experiência única para turistas e moradores locais. Mais do que apenas gastronomia e compras, o centro é um verdadeiro museu a céu aberto, repleto de edifícios históricos, museus e atrações culturais que refletem o legado dessa gigantesca metrópole.

Para aproveitar ao máximo essa rica oferta cultural e fugir do trânsito da cidade, a dica é se hospedar próximo aos principais pontos turísticos. Ao caminhar pelas ruas do centro, os visitantes podem explorar locais importantes, como a Catedral da Sé, um dos maiores exemplos de arquitetura gótica do mundo, e o Pátio do Colégio, berço da cidade. O Centro Histórico também abriga o Museu da Língua Portuguesa e a Pinacoteca do Estado, que oferecem uma imersão rica na arte e na cultura brasileiras.

Hospedagem, cultura e gastronomia juntas no coração de São Paulo

Para quem busca unir hospedagem e cultura em uma localização privilegiada, o Hotel Nacional Inn Jaraguá surge como a escolha ideal. Situado no coração de São Paulo, o hotel está a poucos metros de todos esses ícones culturais, permitindo que os hóspedes explorem facilmente tudo o que o centro tem de melhor, sem perder tempo no trânsito e com a conveniência de estar imerso na rica história da cidade. Além disso, sua versatilidade torna o hotel a escolha ideal tanto para viajantes a negócios, oferecendo uma estrutura completa para hóspedes com compromissos executivos, quanto para aqueles que buscam lazer em família, proporcionando conforto e opções de entretenimento para todos.

O Hotel Nacional Inn Jaraguá se destaca como um ponto de convergência entre história, arte e cultura. Localizado em um edifício histórico, o hotel abriga o recém-inaugurado Teatro-D-Jaraguá, o mais novo espaço cultural de São Paulo. Os hóspedes e visitantes podem desfrutar de apresentações teatrais, como da comédia romântica Um Tartufo, que estará em cartaz de 7 a 30 de março e Outra revolução dos bichos, que estreia dia 11 de março e vai até o dia 27 do mesmo mês. Veja a programação.

Além disso, com sua localização privilegiada, a poucos metros dos principais pontos turísticos da cidade, o hotel oferece aos visitantes a oportunidade de explorar o edifício histórico por meio de uma visita guiada diária, disponível para hóspedes e visitantes, das 17h às 18h, ao custo de R$ 70 por pessoa. Durante o tour, são destacadas obras de arte como o mural de Di Cavalcanti e o painel de Clóvis Graciano, além de sua impressionante arquitetura do século XX. A visita é finalizada na cobertura do prédio de 26 andares, onde os participantes podem desfrutar de espumante e uma vista panorâmica de 360º da cidade, contemplando ícones como o Farol Santander (antigo Banespa), a Catedral da Sé e o MASP.

Ainda dentro do Hotel Nacional Inn Jaraguá, é possível aproveitar o Restaurante W3 Jaraguá, um espaço versátil e moderno, ideal para jantares e confraternizações em ocasiões especiais. Com um cardápio diversificado e capacidade para até 150 pessoas, o local também promove, uma vez por mês, aos domingos, um brunch exclusivo, ideal para quem procura uma experiência gastronômica descontraída e saborosa. Os ingressos para o evento podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla. Com sua localização central e atmosfera sofisticada, o restaurante oferece uma experiência única e memorável aos seus visitantes.

Além disso, no lobby do hotel, o Bar do Clóvis oferece um ambiente agradável e acolhedor. Ao lado do mural do artista Clóvis Graciano, o espaço combina arte e tradição, criando um cenário único no centro da cidade. O cardápio inclui drinks clássicos e autorais, além de vinhos, cervejas e uma seleção de porções. O bar recebe tanto hóspedes quanto visitantes, além do público do Teatro-D-Jaraguá, que pode vivenciar essa experiência antes ou após as apresentações.



Após explorar o hotel, os visitantes podem conhecer o Mercadão de São Paulo, famoso pelos seus sanduíches de mortadela e pastéis de bacalhau. Para quem deseja fazer compras, a rua 25 de Março é um dos maiores polos comerciais da cidade, com uma grande variedade de lojas que atendem a todos os gostos e orçamentos.