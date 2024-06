Jovens da Fundação CASA se classificam para fase final do Torneio Estadual de Handebol

Adolescentes dos centros socioeducativos Santo André II e Juquiá, que cumprem medidas socioeducativas na Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA), vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, garantiram vagas nas semifinais do VIII Torneio Estadual de Handebol. O evento ocorreu nesta terça-feira (11) no Complexo Poliesportivo do Ibirapuera, na capital paulista, e classificou 46 jovens. A competição, organizada pela própria Fundação CASA, é uma das iniciativas promovidas para promover a reinserção social dos jovens.

Os jogos foram realizados nos mini ginásios do Complexo, cedidos pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo para a realização da competição. Em partidas equilibradas, os adolescentes dos CASAs Santo André II e Juquiá avançaram para a próxima fase ao vencerem o CASA Guayi, de Guarulhos, e o CASA Paulista, também da capital paulista. Nesta etapa, as quatro equipes jogaram entre si em dois tempos de 20 minutos.

Para o jovem Henrique (nome fictício), do CASA Santo André II, a prática do handebol foi além de uma simples atividade física. “É um esporte que exige comprometimento e faz com que a gente desenvolva habilidades, como liderança, trabalho em equipe e superação dos desafios”, destacou.

“Nosso objetivo com a competição de handebol é introduzir uma nova modalidade e reforçar o valor da atividade esportiva na vida dos adolescentes. Além dos benefícios conhecidos, entre eles o aumento da autoconfiança, resistência e concentração, o esporte contribui para o desenvolvimento pessoal e social desses jovens”, reforçou Janaina de Brito Asprino, gerente técnica da Gerência de Educação Física e Esporte (Gefesp) da Fundação CASA, responsável pela organização do Torneio.

“As competições promovidas pela Fundação CASA dão aos adolescentes responsabilidades relacionadas às práticas esportivas, além de oferecerem a oportunidade de estarem em convívio social com outros jovens, fortalecendo laços de amizade, integração e contribuindo para o crescimento individual e coletivo”, enfatizou o profissional de educação física do CASA Juquiá, Nilson Gomes de Sena.

Fase final

A fase final acontecerá no dia 27 de junho, em local a definir. Nas semifinais, os CASAs Santo André II e Juquiá enfrentarão os dois melhores colocados do grupo formado pelos CASAs Ribeirão Preto; Três Rios, localizado na cidade de Iaras; São José do Rio Preto; e Laranjeiras, de Mogi Mirim, que competem no Complexo Esportivo “Dori Parise”, no município de Taquaritinga, no dia 13 de junho.