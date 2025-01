Jovens da Fundação CASA mergulham na cultura nerd e geek

O universo nerd e geek, com jogos de tabuleiro e focado na cultura pop, continuará instigando durante o mês de janeiro os adolescentes da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) atendidos em sete centros da capital paulista e das cidades de Franco da Rocha, Guarulhos e Diadema.

A PerifaCon, que há quatro anos realiza uma convenção nerd para crianças e adolescentes de territórios periféricos, vem promovendo encontros lúdicos com os jovens da Fundação CASA desde o final do ano passado. O objetivo é democratizar e disseminar a cultura pop, nerd e geek junto a uma parte da população em vulnerabilidade.

Até o final do mês de janeiro, a Perifacon percorrerá as Fundações CASA Tapajós, Manacá da Serra e Novo Tempo, em Franco da Rocha, respectivamente nos dias 13, 14 e 15; Guayí e Guarulhos, em Guarulhos, nos dias 16 e 17; Diadema no dia 20; e Cora Coralina no dia 29, fechando o ciclo da iniciativa.

Em dezembro, 51 adolescentes de três centros de atendimento dos municípios de São Paulo e Santo André participaram dos encontros, que envolveram apresentação de minidocumentário, realização de um quiz com dez perguntas sobre o universo pop, geek ou nerd, além da distribuição de jogos de tabuleiro para a interação e estímulo à curiosidade.

As ações do final do ano ocorreram nas Fundações CASA Nova Vida e Rio Tâmisa, em São Paulo, e Santo André II, na Região Metropolitana. No total, a PerifaCon doará à Fundação CASA dez kits de jogos de tabuleiro.

A proposta resulta de uma parceria entre a Fundação CASA e a PerifaCon. “Na Fundação CASA lidamos com jovens em vulnerabilidade socioeconômica em sua maioria, que dificilmente teriam acesso ao aspecto da cultura voltado ao universo pop, nerd e geek. Com a parceria, criamos a possibilidade de mostrar mais uma faceta da sociedade para eles enquanto cumprem a medida socioeducativa”, explica a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto.