Adolescentes da Fundação CASA conhecem o processo de fabricação na Natura

Cinco adolescentes que cumprem medida socioeducativa na Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) São Bernardo I tiveram uma experiência diferente no dia 12 de março. Eles visitaram a fábrica da Natura, em Cajamar, onde conheceram de perto o processo de fabricação de cosméticos e perfumes.

Durante a visita guiada, os jovens percorreram as instalações da empresa, experimentaram produtos como cremes, perfumes e sabonetes e conversaram com profissionais químicos e farmacêuticos. Os especialistas explicaram as etapas de criação dos produtos e a importância da pesquisa na indústria cosmética. Outro profissional apresentou a dinâmica de vendas, destacando que a empresa atende clientes no Brasil e no exterior.

A experiência encantou os adolescentes. “Eles ficaram impressionados com a quantidade de sabonetes produzidos por mês, que ultrapassa os 40 milhões, e se interessaram muito pelas conversas com os profissionais. Foi uma oportunidade valiosa para ampliar horizontes e despertar o interesse na área”, afirmou a diretora do CASA São Bernardo I, Shirlei Claudino da Silva.

A iniciativa faz parte das atividades organizadas pela Gerência de Educação Profissional (GEP) da Fundação CASA, complementando os mais de 60 cursos profissionalizantes oferecidos nos centros socioeducativos. Esses cursos abrangem diversas áreas, como logística, administração e segurança do trabalho, e permitem que os jovens compreendam, na prática, um pouco das áreas que aprendem em sala de aula. As capacitações são realizadas em parceria com instituições como Senac e Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT).

A presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, destacou a importância da ação para o desenvolvimento dos jovens. “Nosso compromisso vai além da medida socioeducativa. Queremos proporcionar experiências que incentivem a autonomia e a construção de um novo futuro. A visita à Natura mostra que o aprendizado pode ir além da sala de aula, conectando os adolescentes ao mundo do trabalho”, afirmou.

No encerramento da visita, cada jovem recebeu uma lembrança da empresa, levando consigo não apenas um presente, mas também uma nova perspectiva sobre suas possibilidades de futuro.

Desde o fim do ano passado, mais de 20 adolescentes de quatro centros socioeducativos participaram dessa experiência na Natura. E novas turmas terão a oportunidade de conhecer a fábrica entre março e abril, ampliando ainda mais o alcance da iniciativa.



Crédito:Fundação CASA