Jovens da Fundação CASA de Santo André vivenciam arte contemporânea no Paço das Artes

Três adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa na Fundação CASA Santo André I mergulharam no universo da arte contemporânea durante uma visita ao Paço das Artes, em São Paulo, na terça-feira (18/3). Acompanhados por profissionais das áreas pedagógica e psicossocial, os jovens exploraram a exposição “Ainda não é o fim do mundo”, que reúne 58 obras de 18 artistas, provocando reflexões sobre o impacto das ações humanas no meio ambiente e os desafios do futuro.

Durante a visita, os adolescentes demonstraram intensa curiosidade e engajamento ao interagir com pinturas, esculturas e instalações que abordam temas como sustentabilidade e mudanças climáticas. Uma obra que retrata uma floresta devastada por incêndios gerou um debate sobre as consequências da destruição ambiental e a responsabilidade coletiva na preservação da natureza.

Os educadores do Paço das Artes incentivaram o diálogo, ajudando os jovens a conectarem as mensagens das obras com suas próprias experiências de vida.

O diretor do CASA Santo André I, Marcelo Aparecido de Campos, ressaltou a importância dessa experiência: “A arte é uma poderosa ferramenta de transformação. Proporcionar esse contato aos jovens amplia seus horizontes, incentiva a reflexão crítica e contribui para seu desenvolvimento pessoal e social”.

Mais do que um simples contato com a arte, essa atividade integra uma proposta pedagógica abrangente do CASA Santo André I. As reflexões suscitadas pela visita serão aprofundadas na unidade por meio de discussões, atividades educativas e projetos que promovem a consciência ambiental e a construção de um futuro mais sustentável.

A presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, enfatizou que “vivências como essa despertam novos olhares sobre o mundo e sobre si mesmos, fortalecendo a autoestima e a construção de novas perspectivas de vida para os nossos adolescentes. A arte, como expressão da cultura, tem o poder de transformar realidades, e proporcionar a esses jovens a oportunidade de vivenciar esse tipo de experiência é uma forma de ajudá-los a construir um futuro mais consciente e conectado com o mundo em que vivem”.

A exposição “Ainda não é o fim do mundo” permanece aberta ao público no Paço das Artes até 11 de maio de 2025, oferecendo uma oportunidade para os visitantes refletirem sobre as interações entre humanidade e meio ambiente.