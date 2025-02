Jovem é preso em BH por apologia ao nazismo e posse de material simbólico

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) efetuou a prisão de um jovem de 21 anos em Belo Horizonte, sob a suspeita de envolvimento com apologia ao nazismo e posse de materiais relacionados a essa ideologia. A ação da polícia ocorreu após investigações que indicaram atividades suspeitas nas redes sociais.

De acordo com as autoridades, o indivíduo estava ativo em plataformas digitais, onde publicava conteúdos que incluíam símbolos associados ao nazismo, como a suástica e emblemas da SS, a organização paramilitar do Partido Nazista durante as décadas de 1930 e 1940. Além disso, o suspeito incentivava a formação de um grupo neonazista, que disseminava material com essa temática em redes sociais e aplicativos de mensagens.

Durante a operação policial, foram encontrados na residência do acusado diversas armas, equipamentos militares e material simbólico de apelo nazista. Entre os itens apreendidos estavam etiquetas com suásticas, cruzes celtas, símbolos da SS, além de capacetes, armas de airsoft, munições e fardas militares. O jovem alegou que os artigos militares eram utilizados para simulações de conflitos da Segunda Guerra Mundial, embora tenha admitido sua participação na divulgação de conteúdos nazistas.

Um celular contendo um “vasto conteúdo nazista” foi igualmente confiscado pela polícia. Outros dispositivos eletrônicos, como computadores, um pen drive e um HD externo, também foram apreendidos; no entanto, a polícia não confirmou se esses dispositivos continham material relacionado ao nazismo.

Adicionalmente, entre os pertences do preso foi encontrado um livro intitulado “A sociedade industrial e seu futuro”, escrito por Ted Kaczynski — mais conhecido como o Unabomber — responsável por uma série de atentados que resultaram na morte de três pessoas. Kaczynski buscava provocar uma revolução através de suas ações terroristas.

A investigação foi desencadeada após informações enviadas pela Homeland Security Investigations dos Estados Unidos ao Ministério da Justiça brasileiro. Essa colaboração internacional destacou a relevância das atividades do jovem nas redes sociais, levando à intervenção da PCMG.