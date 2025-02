Polícia Civil investiga a morte de 10 gatos por envenenamento em Belo Horizonte

A Polícia Civil de Minas Gerais está conduzindo uma investigação sobre a morte de dez gatos, que apresentaram sinais de envenenamento. O incidente ocorreu na manhã do último sábado (22) nas dependências da ONG BastAdotar, localizada no bairro Carlos Prates, em Belo Horizonte. Além dos felinos mortos, dois outros permanecem internados em estado crítico.

Conforme o boletim de ocorrência elaborado pela ONG, os animais começaram a demonstrar sintomas de mal-estar durante a manhã, levantando suspeitas de que teriam consumido um alimento contaminado. A presidente da organização, Ana Flávia Vieira Pires, relatou que o espaço onde os gatos estavam é completamente cercado por telas, o que sugere que a entrada foi feita por meio de uma invasão. A presidente encontrou camisas abandonadas no terreno vizinho, possivelmente utilizadas pelos invasores.

A veterinária da ONG realizou uma necropsia em um dos gatos falecidos e identificou a presença de chumbinho, um veneno tóxico. Paralelamente, a perícia da Polícia Civil coletou amostras para análise e investigação. Uma equipe da prefeitura também esteve presente para remover os corpos dos animais do local.

O chumbinho é um produto proibido e não registrado em órgãos governamentais, sendo utilizado ilegalmente como veneno para roedores. Sua comercialização é considerada crime segundo as diretrizes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Nesta segunda-feira (24), representantes da BastAdotar compareceram ao Departamento Estadual de Investigações de Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) para formalizar o boletim de ocorrência e se reuniram com um delegado na tentativa de identificar possíveis suspeitos.

Além dos dez gatos que perderam a vida, outros dois estão sendo tratados no Complexo Público Veterinário de Belo Horizonte. Apesar do quadro grave, houve uma leve melhora na condição desses felinos nesta manhã. Estima-se que cerca de 100 gatos habitavam o local, e alguns deles estavam programados para participar de uma feira de adoção no fim de semana passado.

Conforme estabelecido pela Lei nº 14.064/2020, o envenenamento de animais domésticos como cães e gatos pode resultar em penas que variam de 2 a 5 anos de reclusão, com aumento da pena em casos que resultem na morte do animal. Além disso, a fabricação, venda ou uso de substâncias tóxicas ilegais como o chumbinho pode acarretar punições mais severas, que podem chegar até 15 anos de reclusão conforme o artigo 273 do Código Penal.