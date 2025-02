Jovem é engolido por baleia durante passeio de caiaque no Chile e vive experiência surreal

Adrián Simancas, um jovem de 23 anos, vivenciou uma experiência extraordinária durante um passeio de caiaque no Estreito de Magalhães, no sul do Chile. Aconteceu quando ele foi subitamente arremessado para o ar após uma colisão com uma baleia, que o engoliu temporariamente.

O incidente ocorreu enquanto Adrián e seu pai, Dell Simancas, de 49 anos, remavam tranquilamente. O pai, que estava filmando a atividade com uma câmera montada na parte traseira da canoa, percebeu algo inusitado quando ouviu um estrondo vindo das águas. “Quando me virei, não vi Adrián. Fiquei preocupado por um segundo até vê-lo emergir do mar”, relatou Dell.

Adrián descreveu a sensação como surreal. “Senti uma textura viscosa que roçou meu rosto. Ao fechar os olhos, esperei um impacto, mas foi como se a baleia estivesse me virando”, contou ele à BBC News Mundo. O jovem, que imigrou da Venezuela há mais de sete anos em busca de melhores condições de vida, nunca imaginou que teria uma experiência tão inusitada com a vida marinha.

Após ser cuspido pela baleia e retornar à superfície, Adrián rapidamente percebeu que o animal não era um predador e possivelmente estava apenas curioso ou brincando. “Foi um encontro com a vida selvagem em uma região remota do planeta”, disse ele.

Durante a entrevista, Simancas compartilhou detalhes do momento em que sentiu a colisão e entrou na boca da baleia. “Pensei na possibilidade de sobreviver dentro dela, como Pinóquio“, lembrou. O jovem também expressou sua surpresa ao ver as imagens gravadas por seu pai após o incidente, revelando o tamanho imenso do animal que o engoliu.

Além da adrenalina do momento, Adrián refletiu sobre a experiência e o significado dela em sua vida. Ele reconheceu a importância de apreciar encontros inesperados com a natureza e considerou isso uma lição valiosa sobre como aproveitar momentos únicos e transformadores.

A história de Adrián Simancas destaca não apenas a incrível interação entre humanos e criaturas marinhas, mas também serve como um lembrete das surpresas que a natureza pode nos proporcionar.