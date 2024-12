Baleias-francas-do-sul podem viver mais de 130 anos

As baleias, conhecidos gigantes dos oceanos, revelam um impressionante potencial de longevidade que desafia as expectativas humanas. Pesquisas recentes publicadas na revista Science Advances indicam que algumas espécies, como a Eubalaena australis, também chamada de baleia-franca-do-sul, podem viver mais de 130 anos. Este dado é notável, principalmente quando comparado à população humana, onde apenas 0,1% alcança a centena de anos, mesmo em países com altas taxas de longevidade como o Japão. O estudo conduzido por Greg Breed, Els Vermeulen e Peter Corkeron utilizou dados coletados desde os anos 1970 para traçar uma curva de sobrevivência da Eubalaena australis. A pesquisa revelou que a mediana da vida desses cetáceos é de 74 anos, com a expectativa de que até 10% da população ultrapasse os 132 anos. Esta análise é crucial, especialmente considerando que a caça predatória no século 20 resultou na drástica diminuição da presença dessas supercentenárias nos oceanos. Além das baleias-francas-do-sul, outras espécies do gênero Eubalaena e cetáceos como narvais e belugas também têm potencial para alcançar idades avançadas. O estudo enfatiza que a conservação desses animais é vital para garantir que possam cumprir seu ciclo natural de vida. As descobertas não apenas destacam a resiliência das baleias frente aos desafios impostos pelos seres humanos, mas também reforçam a necessidade urgente de preservação das populações marinhas. É fundamental que a humanidade reconheça e proteja esses magníficos seres vivos, garantindo que as futuras gerações possam testemunhar sua majestade e longevidade.