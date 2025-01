Jovem do Acre conquista 920 pontos no Enem e sonha em ser médica pediatra

Tayla Paulino Sales Kaxinawá, uma jovem de 18 anos, nutre o sonho de ingressar na faculdade de Medicina, com a intenção de se especializar em pediatria e contribuir com a saúde pública. Sua trajetória acadêmica, marcada por determinação e dedicação, reflete os desafios enfrentados por estudantes da rede pública no Brasil.

Natural do Jordão, uma das localidades mais isoladas do Acre, Tayla compartilhou sua rotina intensa de estudos, que consistia em aulas matutinas na escola, sessões de estudo à tarde e participação em videoaulas e aulões preparatórios. Após cinco meses de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, ela obteve a notável pontuação de 920 pontos na redação.

A etnia Kaxinawá, à qual Tayla pertence, enfrenta diversos desafios sociais e econômicos. O município onde reside possui um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de apenas 0,469, um dos mais baixos do Brasil, segundo dados do IBGE. O acesso ao Jordão é restrito a transportes aquáticos ou aéreos, dificultando ainda mais as oportunidades educacionais para seus habitantes.

Esta foi a segunda tentativa de Tayla no Enem; na edição anterior, ela participou como treineira. Em entrevista concedida ao g1 no dia 14 de janeiro, Tayla expressou seu desejo de ajudar crianças como médica. “É uma área que eu gosto; quero ajudar as crianças. Meu pai trabalha na recepção do hospital e sempre que ia lá ficava admirando os médicos em ação. Isso me inspirou muito”, declarou.

Os resultados do Enem 2024 foram divulgados na segunda-feira (13), sendo este exame a principal porta de entrada para o ensino superior nas universidades públicas do Brasil. Composta por 180 questões e uma redação, a prova deste ano revelou que nenhum estudante do Acre atingiu a nota máxima de mil pontos na redação; apenas 12 alunos entre os quase 3,2 milhões participantes conseguiram essa façanha em todo o país. No Acre, quatro alunos alcançaram a nota 980.

Para se preparar adequadamente para as provas, Tayla utilizou materiais fornecidos pela escola, videoaulas e revisões de edições anteriores do Enem. “Resolvi muitas questões das provas passadas. Assisti às videoaulas e fiz resumos”, enfatizou.

Apesar de seu empenho nos estudos, Tayla confessou que ficou surpresa com sua pontuação: “Não esperava essa nota. Fiquei muito feliz! No entanto, tirei abaixo de 400 pontos em matemática e agora estou apreensiva sobre as possibilidades para ingressar no curso desejado”.

Este ano marca uma mudança significativa para os aspirantes ao curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac), que não foi incluído no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) pela primeira vez desde 2011. Essa decisão surge em meio a debates sobre a aplicação de um bônus regional nas notas dos candidatos provenientes do ensino médio local.

O bônus oferecido pela Ufac desde 2018 foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) devido à violação do princípio da igualdade. Em resposta a questionamentos judiciais contínuos, a Ufac optou por realizar um processo seletivo próprio utilizando as notas do Enem para o curso de Medicina, sem que isso afete outros cursos neste ano.

Os resultados do Enem são fundamentais para acesso ao ensino superior por meio do Sisu, Prouni e FIES. As inscrições para esses programas têm datas definidas: SISU entre 17 e 21 de janeiro; Prouni entre 24 e 28 de janeiro; e FIES entre 4 e 7 de fevereiro.