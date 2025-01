Jovem de Taquarituba é intubada em UTI após virose durante réveillon no Guarujá

Uma jovem de 20 anos, identificada como Caroline Costa Rolin, residente de Taquarituba, São Paulo, encontra-se internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular no Guarujá desde a última sexta-feira (3). De acordo com informações familiares, Caroline apresentou sintomas severos de virose durante uma viagem ao litoral paulista para celebrar o réveillon com seus entes queridos.

A jovem estava hospedada em um apartamento alugado na companhia dos pais, da irmã, do sobrinho e do cunhado, além de uma família amiga oriunda de Americana (SP). Relatos indicam que a saúde de Caroline se deteriorou rapidamente. Na quinta-feira (2), toda a família apresentou sinais de doença, mas o quadro da jovem agravou-se, levando-a a ser transportada para uma unidade de saúde local.

Conforme relato familiar, Caroline sofreu uma parada cardíaca e foi imediatamente transferida para um hospital onde permanece internada. O Hospital Guarujá confirmou sua internação, mas não divulgou informações detalhadas sobre seu estado clínico. A Secretaria de Saúde de São Paulo está investigando a possibilidade de um surto de gastroenterite na região da Baixada Santista.

Na tarde desta segunda-feira (6), durante o período de visitação, familiares relataram que a jovem começou a apresentar sinais de melhora e está respondendo aos medicamentos administrados, embora ainda permaneça intubada. É importante ressaltar que Caroline possui um histórico médico relacionado ao diabetes, o que, segundo os profissionais de saúde, pode aumentar sua suscetibilidade a infecções.