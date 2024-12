Jovem continua internada em estado grave após ser baleada por agentes da PRF

A jovem Juliana Leite Rangel, de 26 anos, permanece hospitalizada em estado grave no Hospital Adão Pereira Nunes, localizado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após ser baleada na cabeça por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O incidente ocorreu há seis dias e desde então a paciente tem recebido cuidados intensivos.

Embora sua condição continue crítica, os médicos relataram uma melhora clínica nas últimas 48 horas. Atualmente, Juliana está intubada e a equipe médica observa uma resposta positiva à diminuição da sedação. “Do ponto de vista neurológico, a paciente mantém reflexos preservados e responde a estímulos. Contudo, uma avaliação completa do nível de consciência ainda não é possível, assim como a identificação de possíveis sequelas permanentes”, destacou a nota divulgada pelo hospital.

O incidente que deixou Juliana gravemente ferida aconteceu no dia 24 de dezembro, quando ela viajava com sua família em direção a Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, para celebrar o Natal. De acordo com o relato do pai, que conduzia o veículo, os agentes dispararam sem qualquer ordem de parada.

Em decorrência do ocorrido, o Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal (PF) iniciaram investigações para esclarecer as circunstâncias que levaram ao disparo. Em resposta à situação, a PRF expressou seus sentimentos pelo trágico episódio e anunciou que os agentes envolvidos foram afastados de suas funções operacionais enquanto as investigações prosseguem.