Tragédia na BR-040: Jovem é gravemente ferida em operação da PRF

No início da noite de terça-feira (24), um trágico incidente ocorreu na Rodovia Washington Luís (BR-040), resultando em ferimentos graves para a jovem Juliana Leite Rangel, de 26 anos. Ela foi atingida por um disparo na cabeça durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) enquanto se deslocava com sua família, composta por cinco pessoas, para celebrar o Natal em Itaipu, Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

O incidente ocorreu aproximadamente às 21h, nas proximidades de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Juliana foi rapidamente levada ao Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, onde recebeu atendimento emergencial. O estado de saúde da jovem é considerado gravíssimo, após ter sido submetida a um procedimento cirúrgico e entubação devido à gravidade do ferimento.

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou uma nota informando que “a paciente foi atingida por arma de fogo no crânio e encaminhada diretamente ao centro cirúrgico, onde passou por cirurgia sem intercorrências. Seu estado continua sendo gravíssimo”.

Além de Juliana, seu pai, Alexandre da Silva Rangel, de 53 anos, também sofreu ferimentos e deu entrada no mesmo hospital com um tiro na mão esquerda. Após avaliação médica nas áreas de cirurgia geral e ortopedia, constatou-se que ele apresentava apenas um pequeno corte e recebeu alta ainda na noite do ocorrido.

Os veículos envolvidos no incidente foram apreendidos para investigação. O carro da família Rangel apresentava diversas marcas de tiros, enquanto o veículo da PRF também foi recolhido para a delegacia federal em Nova Iguaçu. A perícia está programada para ser realizada nos próximos dias.

A PRF se manifestou através de nota oficial, informando que a Corregedoria-Geral da instituição iniciou uma investigação interna sobre o caso. Os agentes que participaram da operação foram afastados preventivamente das atividades operacionais. A PRF expressou profundo pesar pelo ocorrido e anunciou que a Coordenação-Geral de Direitos Humanos está prestando assistência à família da jovem.

A Polícia Federal também entrou em cena, instaurando um inquérito para apurar as circunstâncias do evento. Segundo comunicado emitido pela PF, os policiais rodoviários federais confundiram o veículo da família Rangel com o carro de criminosos supostamente envolvidos em um tiroteio contra a viatura da PRF.

Uma equipe da Polícia Federal foi acionada para realizar as primeiras diligências no local do incidente. Isso incluiu a coleta de depoimentos e a apreensão das armas utilizadas pelos policiais para análise técnica.

Em um contexto mais amplo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou nesta mesma data um decreto que regulamenta o uso da força durante operações policiais no Brasil. Assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o decreto estabelece diretrizes que visam minimizar a violência policial, estipulando que o uso de armas deve ser considerado apenas como último recurso.

Esse incidente chocante levanta questões importantes sobre a conduta das forças policiais e o protocolo a ser seguido durante operações em áreas urbanas movimentadas.