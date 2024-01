Jota Quest inicia a turnê “JOTA25 Arenas” em fevereiro

Após extraordinária longa série de shows com ingressos esgotados em 2023, o Jota Quest está pronto para iniciar um novo e emocionante capítulo em 2024 com a realização da mais grandiosa turnê de toda a sua história, a “JOTA25 Arenas”.

Este próximo capítulo promete não apenas homenagear o legado de sucesso da banda, mas também elevar a experiência musical a novos patamares, proporcionando aos fãs momentos verdadeiramente inesquecíveis.

No Rio de Janeiro, o show acontece no dia 3 de fevereiro, na Marina da Glória. O evento tem como convidado especial o DJ EME.

Os ingressos continuam à venda pelo site jotaquest.com.br/jota25arenas e pontos autorizados. O público pode adquirir bilhetes com desconto mediante a entrega de 1 kg de alimento não-perecível na entrada do evento (exceto sal, açúcar e farinha). Já os sócios Clube Opus tem 50% de desconto (limitado a dois ingressos por sócio). Mais informações no serviço abaixo.

Com 25 anos de experiência, o casamento inabalável de Rogério Flausino (vocal), Marco Túlio (guitarra), PJ (baixo), Márcio Buzelin (teclado) e Paulinho Fonseca (bateria) se mantém fiel à sua essência sonora, mas também mostra que são capazes de mergulhar em novos horizontes.

Prometendo estremecer as maiores arenas do Brasil, esta tour promete surpreender e emocionar a todos, em uma explosão de criatividade e energia. Cada apresentação será uma verdadeira celebração da incrível história deste quinteto, que conquistou o coração do país.

O Jota Quest é um dos raros grupos que se mantém na ativa e com a mesma formação desde a sua criação. É um time forte, entrosado e que sempre entra em cena para encher o público de alegria e fortes emoções.

Acostumados a cantar sobre amor, superação e otimismo, os mineiros irão para a estrada com a tour “JOTA25 Arenas” provar toda a evolução musical e maturidade artística do grupo, que chega ao mais importante momento de sua carreira.

As primeiras datas confirmadas da “JOTA25 Arenas” são as seguintes:

03/02/2024 – Marina da Glória – Rio de Janeiro/RJ

23/03/2024 – Arena Goiânia – Goiânia/GO

08/06/2024 – Esplanada do Mineirão – Belo Horizonte/BH

15/06/2024 – Allianz Parque – São Paulo/SP

20/07/2024 – Pedreira Paulo Leminski – Curitiba/PR

03/08/2024 – Área externa do Centro de Convenções – Recife/PE

Para consagrar essa jornada, a banda leva para a estrada uma megaprodução que promete uma experiência imersiva de som, luz e imagens. A estrutura, de porte internacional, leva para todo o Brasil a grandeza do DVD “JOTA25 – Ao Vivo”, gravado pela banda em junho de 2023, em pleno estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Diante de 30 mil pessoas e com transmissão ao vivo do canal Multishow e pela Globoplay, a banda contou com o maior e mais high-tech telão já montado em um show nacional (800m² de led), mais de 800 pessoas na montagem, palco de 60m de boca, 1000m² no total, e outros números impressionantes.

“Esta tour será a extensão de um sonho nosso! Nós realizamos um sonho no Beira-Rio e agora vamos tornar esse sonho em algo muito maior. Vamos levar essa celebração da nossa história, da nossa ligação, assim como uma exploração de novos territórios sonoros, para todo o país. Nós nos dedicamos incansavelmente para criar um show espetacular, que reflita o nosso crescimento como artistas, mas que também se conecte profundamente com as pessoas. Estamos mais inspirados do que nunca e mal podemos esperar para compartilhar essa nossa nova paixão com todos vocês”, declarou o frontman Rogério Flausino.

Com produção de alta qualidade, efeitos visuais deslumbrantes, o repertório terá desde os clássicos, que todos amam, até as músicas inéditas do novo álbum “De Volta Ao Novo”, lançado em outubro de 2023.

Esteja pronto para testemunhar a grandiosidade e a paixão do Jota Quest, pois eles se preparam para protagonizar uma turnê que promete entrar para a história da música brasileira.

Para mais informações e atualizações desta gigantesca turnê, siga o Jota Quest nas redes sociais e visite o site oficial da banda em jotaquest.com.br. Prepare-se para uma experiência musical inesquecível que só o Jota Quest pode oferecer.

Serviço Jota25 Arenas 2024 – Rio de Janeiro

Opus Entretenimento orgulhosamente apresenta Jota Quest

Convidado especial: EME

Data: 3 de fevereiro de 2024

Local: Marina da Glória

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, S/N – Glória – Rio de Janeiro – RJ

Horário: 16h (open doors) | 20h (showtime)

Classificação: 16 Anos – Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou do responsável legal.

Setores/valores:

Pista: a partir de R$ 70,00 + taxas – pague em até 8x

Pista Premium: a partir de R$ 140,00 + taxas – pague em até 8x

Ingresso online: https://www.ticket360.com.br

Pontos de Venda:

BILHETERIA VIRTUAL (MARINA DA GLÓRIA)

Taxa de Serviço: Sem taxa

Av. Infante Dom Henrique, S/N – 20021-140, Glória – Rio de Janeiro – RJ

Formas de Pagamento:

Crédito – Débito – Dinheiro – PIX

Atenção:

A ABREVIN (Associação Brasileira das Empresas de Venda de Ingressos) e a Ticket360 não recomendam e nem se responsabilizam por compras em plataformas de vendas revenda de ingressos como VIAGOGO, STUBHUB, FUNBYNET, EVENTBRITE, Grupos de redes socias, whatsapp e telegram. Estas plataformas não são autorizadas pela Ticket360 ou pelos organizadores dos evento, os ingressos nelas anunciados, podem ser falsos e fraudados, não garantindo o acesso ao evento.

PESQUISE E ESTEJA ATENTO. NÃO CAIA EM GOLPE, A TICKET360 NÃO SE RESPONSABILIZA POR COMPRA FORA DOS NOSSOS CANAIS.

Sócios Clube Opus: 50% de desconto para Sócios Clube Opus, limitado a 02 ingressos por sócio. Confira a disponibilidade de setores. Válido para compras através dos canais de vendas oficial, mediante a informação do CPF no ato da compra. Desconto não acumulativo. Ainda não é sócio? Cadastre-se já através do site e garanta seu ingresso com desconto! Maiores informações em clubeopus.com.

Ingresso Solidário: Este show conta com a modalidade de Ingresso Solidário, o público pode adquirir esse ingresso com desconto mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível na entrada do evento. (exceto sal e farinha). As doações recolhidas são destinadas a instituições que atendem indivíduos em vulnerabilidade social como abrigos, ONGs, e Banco de Alimentos.

MEIA-ENTRADA:

É garantido por Lei vários benefícios de meia-entrada para diferentes grupos de pessoas:

Idoso: De acordo com a Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), os idosos têm direito ao benefício da meia-entrada. É necessário apresentar um documento de identidade oficial com foto que comprove a condição de idoso. Estudante / Cadúnico: É necessário apresentar a Carteira de Identificação Estudantil – CIE deve conter informações como nome completo, data de nascimento do estudante, foto recente, nome da instituição de ensino, grau de escolaridade e data de validade. Ela pode ser emitida pelo Ministério da Educação, ANPG, UNE, entre outras entidades de ensino e associações representativas dos estudantes.

É importante lembrar que esse benefício faz parte da cota dos 40% estipulados por lei federal.

Professor: É necessário apresentar um documento de identidade, comprovante de vínculo como professor da rede pública, carteira de identificação funcional emitida por alguma das entidades da categoria. Além disso, é importante que você esteja atuando efetivamente, com vínculo em exercício na data da aquisição do ingresso.

É importante lembrar que esse benefício faz parte da cota dos 40% estipulados por lei federal.

PCD: Mediante apresentação de um documento que comprove a condição de deficiência, de acordo com a Lei Federal 12.933 de 2013. Apenas um acompanhante, por pessoa com deficiência, terá direito ao benefício da meia-entrada, desde que conste do documento a necessidade de acompanhante.

É importante lembrar que esse benefício faz parte da cota dos 40% estipulados por lei federal.

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.