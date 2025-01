José Ronaldo “Boizinho” é reeleito presidente do Sinaceg para quinto mandato

Na última sexta-feira, 10 de novembro, José Ronaldo Marques da Silva, conhecido como Boizinho, foi reeleito presidente do Sindicato Nacional dos Cegonheiros (Sinaceg). Este será seu quinto mandato consecutivo, reforçando sua liderança e compromisso com os cerca de 3.800 cegonheiros representados em todo o Brasil. A nova diretoria, composta por 30 membros, foi eleita em chapa única e assume para o período de 2025 a 2029.

Boizinho e as conquistas à frente do Sinaceg

Com mais de 17 anos de atuação como presidente do Sinaceg, Boizinho destacou, durante a cerimônia de posse, seu orgulho em liderar o sindicato. Ele ressaltou que sua motivação vai além de questões financeiras, focando na luta pelos direitos e no bem-estar das famílias dos cegonheiros.

“Estou recebendo uma tarefa que tenho muito orgulho. Não estou no sindicato por salário, mas por amor à causa e pelo desejo de cuidar do que é meu e da família dos cegonheiros”, declarou.

Entre as conquistas mais recentes da gestão, Boizinho celebrou o reajuste de 34% no valor do frete, uma importante vitória para a categoria. Ele ainda reforçou seu compromisso de buscar melhorias contínuas: “Acredito que estes próximos quatro anos serão ainda melhores do que os 17 anteriores em que estive no sindicato”.

Apoio de autoridades e impacto do Sinaceg na economia

O evento contou com mensagens de apoio de importantes autoridades. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, enviou uma mensagem em vídeo parabenizando a nova diretoria. “Continuem representando dignamente a categoria. Contem sempre comigo”, disse o ministro.

Marcelo Lima, prefeito de São Bernardo do Campo, também participou da cerimônia e destacou a relevância dos cegonheiros para a economia local e nacional. “Vocês demonstram com atitudes o quanto são guerreiros e guerreiros. O trabalho de vocês é essencial para a geração de empregos e para o crescimento econômico”, afirmou.

Sinaceg: história e relevância no setor

O Sindicato Nacional dos Cegonheiros (Sinaceg) foi fundado em 1986 como SINDICAM ABC, representando transportadores autônomos de veículos zero quilômetro. Em 1996, tornou-se uma entidade de âmbito nacional e, desde 2017, é conhecido como Sinaceg.

Atualmente, o sindicato representa aproximadamente 3.800 cegonheiros, responsáveis pelo transporte de veículos em todo o Brasil. Sua atuação é marcada pela luta por melhores condições de trabalho, reajustes justos no frete e pela valorização dos profissionais que operam os equipamentos de transporte.

Por que o Sinaceg é importante?

O Sinaceg desempenha um papel crucial na economia, conectando montadoras e consumidores por meio de um transporte eficiente. Além disso, o sindicato fortalece a representatividade dos cegonheiros, garantindo que suas demandas sejam atendidas e promovendo a geração de empregos no setor.

Para mais informações sobre o Sinaceg, suas ações e próximos projetos, acesse o site oficial e acompanhe as atualizações nas redes sociais.