Expo de Transportes do ABCD deverá gerar R$ 480 milhões em negócios

A Expo de Transportes do ABCD é muito mais do que uma exposição de produtos e serviços para o segmento. O evento, promovido pelo Sinaceg (Sindicato Nacional dos Cegonheiros) e organizado pela Conexão Eventos, terá atrações para todas as idades. É a oportunidade para conhecer os lançamentos do mercado, fazer negócios, passear com a família, se divertir e encontrar os colegas de estrada. Em sua 24ª edição, a Feira dos Cegonheiros, como também é conhecida, acontece em 26, 27 e 28 de setembro, nos Estúdios e Pavilhões de São Bernardo do Campo (Pavilhão Vera Cruz).

“Somos uma grande família. Por isso, tudo o que organizamos é pensado para agradar a todos e sempre tem o propósito de confraternizar, fortalecer a união da categoria. Afinal, as conquistas do sindicato ao longo dos anos só foram possíveis graças a essa união”, destaca José Ronaldo Marques da Silva, o Boizinho, presidente do Sinaceg, reforçando, contudo, que a Expo é muito esperada por causa da possibilidade de fazer excelentes negócios. “Os expositores, além de novidades, oferecem preços e condições de pagamento especiais.”

“A feira deve crescer 20% neste ano, atraindo um público estimado de 72 mil pessoas (60 mil na edição de 2023) e gerando cerca de R$ 480 milhões em negócios (R$ 400 milhões na edição passada)”, acrescenta o presidente do Sinaceg. Este ano, serão mais de 20 empresas participando, de concessionárias, representando as principais marcas de caminhões, e fabricantes de implementos a lojas de peças e acessórios e prestadores de serviços. Na parte de entretenimento, shows musicais, com o sertanejo Rodrigo Ravell, o Grupo Balaio e a Escola de Samba Swingueira. Para os pequenos, área kids, com muitas atividades e guloseimas que eles adoram.

Exposição de caminhões pesados de última geração

Do lado dos brutos, a Auto Sueco, concessionária Volvo, marca presença com dois estandes. No primeiro, vai expor os caminhões das linhas FH e FM, que se destacam por proporcionar melhor desempenho, maior segurança e eficiência. O FH é ideal para longas distâncias, com motores de 13 litros e potências de 420 cv a 540 cv. O FM, mais versátil, conta com propulsores de 13 litros, potência de 380 cv e oferece boa manobrabilidade e conforto. Ambos têm sistemas de assistência ao motorista, como o controle de cruzeiro adaptativo, e estão equipados com a tecnologia I-See, que otimiza o consumo de combustível.

No segundo estande, caminhões e implementos seminovos da Auto Sueco São Paulo, garantindo ampla variedade de opções. E, exclusivamente para a 24ª Expo de Transportes do ABCD, a concessionária estende o Feirão “Queima de Estoque Volvo”, com condições imperdíveis e preços especiais, para o cegonheiro renovar ou ampliar sua frota.

A COFIPE, concessionária Iveco, vai expor o pesado S-WAY. Um dos destaques do modelo é o motor FPT Cursor 13, com injeção Common-Rail e turbocompressor e-VGT, conjunto que proporciona produtividade com mais potência, torque em baixas rotações e consumo reduzido de combustível. Na parte da segurança, é equipado com o sistema EBS (Electronic Braking System), evolução do ABS que melhora a resposta dos freios e distribui de forma mais eficaz a força de frenagem. Integrado ao pacote ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), o componente promove maior estabilidade e segurança durante a condução, especialmente em situações adversas, como frenagens bruscas e curvas acentuadas.

Neste ano, a Comercial De Nigris, concessionária Mercedes-Benz, apresentará uma linha de produtos especialmente desenvolvida para os cegonheiros e o portfólio de serviços da oficina especializada no segmento, A Casa do Cegonheiro De Nigris, localizada no bairro Demarchi, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Mas as grandes estrelas do estande serão os caminhões Actros 2045LS/36 e Actros 2548LS/33. Os modelos se destacam pela suspensão pneumática, na cabine e no eixo traseiro, proporcionando maior conforto e estabilidade, principalmente em estradas irregulares; câmbio automatizado, que oferece condução mais fácil e econômica, permitindo maior foco no caminho; cabine espaçosa, com assento pneumático e ergonomia superior, garantindo conforto máximo em viagens longas; entre outros atributos.

A Via Trucks, concessionária DAF, vai expor dois caminhões. O XF FTS 480 vem equipado com a Space Cab, ideal para quem busca conforto e praticidade em longas jornadas; o motor PACCAR MX-13 de 12,9 litros, que gera 480 cv de potência e torque de 2.500 Nm; a transmissão automatizada ZF TraXon de 12 marchas; entre outros itens e sistemas tecnológicos que proporcionam economia de combustível e máxima eficiência.

O XF FTS 530, com a Super Space Cab, oferece ainda mais comodidade para o motorista e seu acompanhante. Os sistemas de segurança e eficiência são igualmente robustos, contando com os mesmos recursos avançados de segurança do XF 480, além de um ambiente interno superior, que inclui ar-condicionado automático, assento pneumático ajustável e sistema multimídia com conectividade Bluetooth.

No estande da Codema, concessionária Scania, os protagonistas serão os caminhões GH 370 e RH 450. O modelo de 370 cv se destaca por uma lista completa de itens de série, como câmbio automatizado opticruise, suspensão pneumática, dois tanques de alumínio, sistema de frenagem de emergência e de leitura de faixas, freio EBS e ESP (controle de estabilidade). Esses e outros itens, somados às tecnologias de conectividade de última geração do GH 370, garantem uma operação mais eficiente. Do seu lado, o RH 450 também chama a atenção pela cabine confortável, ideal para descansar e recarregar as energias, depois de horas na estrada. Dentre os recursos, mesa extensível, refrigerador e um banco de passageiro giratório e reclinável.

A Volkswagen Caminhões e Ônibus levará para a Feira dos Cegonheiros os modelos Meteor 28.480 6×2 e Constellation 25.480. Ambos saem de fábrica com transmissão automatizada V-Tronic, ZF Traxon 12, com funções exclusivas, climatizador e basculamento elétrico. Além disso, são equipados com o sistema Predictive Shifting, um controle eletrônico que cruza dados do sistema de marchas do veículo com as informações de GPS, para tornar a estratégia mais eficiente, garantindo melhor performance na operação.

Transportadores também são destaques

Para o Grupo SADA, maior conglomerado de logística e transporte de veículos zero-quilômetro da América Latina e expositor frequente no evento do Sinaceg, o principal objetivo será trocar experiências com toda a cadeia do setor e consolidar parcerias.

Este ano, a Lemak, especializada no transporte de veículos premium, terá dois estandes, um em cada pavilhão. Para a empresa, é a maneira de demonstrar respeito e apoio ao evento, que reforça a importância do segmento de cegonhas na economia nacional.

Implementos, peças e serviços

A Dambroz, fabricante de implementos rodoviários, estreia na Feira dos Cegonheiros com o lançamento da Série D-80, SRTA DAMBROZ, série ouro. Produzida em aço de alta resistência, e ao mesmo tempo mais leve, chega ao mercado com sistema de freios eletrônicos iTEBS®X, entre outras inovações técnicas. A carreta será a grande atração no estande da empresa, que também aproveitará a oportunidade para estreitar o relacionamento com seus parceiros e clientes.

A Henry Peças, que também participará pela primeira vez da Expo de Transportes do ABCD, expõe ampla gama de produtos, especialmente desenvolvidos para o mercado de cegonhas, como o conjunto motobomba, pistão de patolamento hidráulico, bomba hidráulica da Rexroth, comandos hidráulicos de 4 a 7 vias, motor elétrico da MAHLE, entre outros. Além do portfólio, a empresa reforçará a imagem da marca como referência em componentes hidráulicos de alta performance.

O Grupo Interbrok, que em 2022 se integrou à Gallagher, uma das três maiores corretoras de seguros do mundo, apresentará a nova marca e reforçará seu foco e especialização em soluções de seguros de transporte para as operações dos transportadores e embarcadores, focadas nas necessidades dos clientes, unindo a expertise local com a global. No estande da empresa, os visitantes também terão à disposição assessores para venda de seguros para pessoa física, consultoria especializada em seguros de auto, caminhão, vida individual, viagem, residência, equipamentos portáteis e pet, e poderão fazer cotações on-line.

No estande da Trucks Control, estarão novidades tecnológicas que prometem revolucionar a forma como as empresas gerenciam suas frotas. Dentre os produtos, a empresa vai expor soluções e equipamentos com inteligência artificial, videotelemetria e sensor de fadiga, que proporcionam análises de dados em tempo real e tomada de decisões muito mais assertivas.

Além desses expositores, marcam presença na 24ª Expo de Transportes do ABCD, Cooperceg; Jurídica Corretora de Seguros; Pneus TEP; Savol Toyota; Sicoob Credceg; Tegma; Transauto; Transmoreno; e Vigorito Motors.

SERVIÇO

24ª Expo de Transportes do ABCD

Data: 26, 27 e 28 de setembro, das 16h às 22h

Onde: Estúdios e Pavilhões de São Bernardo do Campo (Pavilhão Vera Cruz)

Av. Lucas Nogueira Garcez, 856 – Centro, São Bernardo do Campo (SP)

Entrada e estacionamento gratuitos