Jornada 6×1 impacta saúde mental e qualidade de vida dos trabalhadores

O debate em torno da escala de trabalho 6×1, que estipula seis dias consecutivos de labor para apenas um de repouso, tem ganhado destaque nas redes sociais e no cenário político. A crescente discussão gira em torno dos impactos negativos desse sistema sobre a saúde mental dos trabalhadores.

O tema ganhou ainda mais visibilidade após a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) apresentar uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) no Congresso Nacional, que visa a redução dessa jornada de trabalho, com o objetivo de mitigar os efeitos adversos dessa carga laboral extenuante.

O coletivo Vida Além do Trabalho, pioneiro na campanha contra a escala 6×1, defende que tal rotina prejudica áreas cruciais da vida pessoal dos indivíduos, incluindo saúde, lazer e relações familiares. Rick Azevedo, fundador do grupo, compartilhou em entrevista à revista Fórum sua experiência pessoal de desenvolver depressão e ansiedade após uma década sob esse regime laboral.

Saúde Mental

Especialistas têm se manifestado sobre os riscos associados a essa prática. A psicóloga e psicanalista Dra. Luciana Inocêncio aponta que o esquema 6×1 pode ser altamente danoso à saúde mental. Ela destaca que a limitação de tempo para recuperação física e mental resulta em acúmulo de fadiga e aumento nos níveis de estresse, potencializando o risco de esgotamento e burnout — condição caracterizada por exaustão emocional e física severa.

Adicionalmente, Dra. Luciana enfatiza que essa escala reduz o tempo disponível para interação social, um elemento vital para o bem-estar psicológico. “O trabalho contínuo impede uma convivência satisfatória com família e amigos, o que pode levar ao isolamento e insatisfação com a qualidade de vida”, ressalta. A falta de momentos para lazer e interação social tem sido correlacionada com um aumento nos casos de ansiedade entre trabalhadores sob esse regime.

A especialista também alerta sobre os efeitos adversos no sono e na produtividade. A escassez de descanso adequado compromete a capacidade cognitiva, o humor e a eficiência no ambiente laboral, além de ser um gatilho para problemas psicológicos diversos. “O sono inadequado prejudica diretamente aspectos como humor e concentração, impactando negativamente a produtividade e contribuindo para transtornos como ansiedade”, explica.

Além disso, essa carga horária extensa interfere nas tarefas diárias essenciais dos trabalhadores, desde atividades domésticas até cuidados pessoais. “A falta de tempo livre impede o planejamento da rotina doméstica, a prática de exercícios físicos ou mesmo momentos de ócio necessários à saúde mental”, afirma Dra. Luciana.

Em suma, segundo especialistas, o modelo 6×1 compromete significativamente o equilíbrio entre trabalho e descanso, intensificando o estresse e afetando negativamente o bem-estar geral dos trabalhadores envolvidos nesse regime.