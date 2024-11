Jogos de apostas online atraem cada vez mais os idosos

A popularidade dos jogos de apostas online está crescendo cada vez mais no país e se tornando uma febre também para a melhor idade. “Esses jogos estão ficando bem populares no Brasil e isso vem levantando preocupações sobre o impacto no público mais idoso, especialmente em relação aos riscos financeiros e também com a segurança digital. Muitos idosos estão comprometendo suas aposentadorias em apostas. De acordo com pesquisas, cerca de 2 milhões de idosos gastam em média R$ 3 mil por mês com os jogos, esse valor é significativamente maior do que o da aposentadoria média no país, que gira em torno de R$ 1.863 nas áreas urbanas. Os dados sugerem que mais de 60% dos apostadores acabam perdendo dinheiro nesses jogos, o que impacta negativamente seu orçamento mensal, aumentando os riscos de endividamento e comprometimento financeiro”, ressalta Vinicius Cani, fundador da 60+Digital, além de ser referência na inclusão digital e criador do método de ensino que simplifica a tecnologia atual.

As plataformas de jogos de apostas que antes eram restritas a cassinos físicos e loterias agora invadiram o mundo virtual. “Esses aplicativos oferecem a promessa de prêmios rápidos e uma experiência imersiva, o que tem atraído usuários de todas as idades. O público acima dos 60 anos não está alheio a essa tendência, muitos idosos têm se aventurado em plataformas como a do “Tigrinho”, que oferece jogos de azar acessíveis com promessas de recompensas instantâneas. Embora pareçam inofensivos à primeira vista, esses aplicativos podem trazer riscos significativos, especialmente para os idosos, que podem não estar familiarizados com o funcionamento dessas plataformas e com as armadilhas do jogo online”, destaca Vinicius Cani.

Entre os principais perigos estão:

Risco financeiro: Muitos desses jogos envolvem apostas com dinheiro real e o público acima dos 60 anos pode acabar se expondo a perdas financeiras consideráveis. A ilusão de ganhos fáceis pode levar ao gasto desenfreado, comprometendo o orçamento pessoal e familiar;

Dependência: Jogos de aposta online podem criar uma relação de dependência. A facilidade de jogar de qualquer lugar, a qualquer momento, somada às promessas de ganhos, pode resultar em comportamento compulsivo, que afeta diretamente o bem-estar mental dos idosos;

Segurança digital: Muitos idosos são menos familiarizados com as questões de segurança online. Isso pode levar ao compartilhamento de dados pessoais e financeiros em plataformas não confiáveis, expondo-os a fraudes e golpes.

É crucial adotar algumas precauções com esses aplicativos como:

Limitar o uso de aplicativos de apostas: Jogar deve ser apenas uma forma de entretenimento e não uma atividade rotineira ou com a expectativa de obter lucro. Estabelecer limites financeiros é essencial;

Conhecer a plataforma: Antes de se cadastrar ou fazer qualquer aposta é importante verificar a credibilidade do aplicativo. Plataformas sem regulamentação adequada podem ser fraudulentas;

Atenção à segurança dos dados: Evitar fornecer informações pessoais ou dados bancários em sites ou aplicativos que não sejam reconhecidos e regulamentados por órgãos competentes é fundamental.

Segundo Cani, a publicidade agressiva e as promessas de enriquecimento rápido feitas por aplicativos de jogos de aposta são especialmente sedutoras para muitos usuários, incluindo os idosos. “Enquanto a regulamentação do setor de apostas online está sendo discutida no Brasil, é crucial que os idosos e suas famílias fiquem atentos aos perigos do endividamento. É fundamental que, ao perceber sinais de dependência ou dificuldades em controlar os gastos com esses aplicativos, busquem apoio e orientação. Essas medidas de precaução são essenciais para garantir que os idosos façam escolhas conscientes e protejam suas finanças pessoais, evitando o comprometimento de suas aposentadorias e a criação de dívidas que podem ser difíceis de gerenciar”, finaliza o especialista.