Jogadoras do River Plate são presas por injúria racial; justiça mantém decisão

Na audiência de custódia realizada no último sábado (21), a justiça decidiu manter a prisão em flagrante de quatro jogadoras do River Plate, envolvidas em um incidente de injúria racial durante a partida contra o Grêmio pela Ladies Cup. As atletas Candela Díaz, Camila Duarte, Juana Cangaro e Milagros Diaz foram detidas após o jogo ocorrido na última sexta-feira (20).

O clube River Plate tem demonstrado apoio às atletas. O diretor esportivo do time está em comunicação constante com a advogada, reiterando a condenação da injúria racial e assumindo o compromisso de garantir que as jogadoras sejam apresentadas às autoridades judiciais sempre que necessário, na esperança de facilitar sua liberação.

O incidente que resultou nas prisões ocorreu após um momento conturbado no jogo. Após o gol de empate das jogadoras do Grêmio, Candela Díaz foi flagrada imitando um macaco em direção ao gandula da partida, provocando reações indignadas entre as atletas adversárias. Essa ação culminou em várias expulsões e, consequentemente, na vitória do Grêmio por 3 a 0.

Após a ocorrência, as jogadoras foram levadas à 6ª Delegacia de Polícia em São Paulo, onde vítimas e testemunhas foram ouvidas e identificaram as quatro atletas como responsáveis pelos atos racistas. A delegada solicitou então a prisão preventiva delas, a qual foi confirmada na audiência deste sábado. As jogadoras serão transferidas para um presídio em São Paulo. A advogada Sankari informou que planeja solicitar um habeas corpus neste domingo para que suas clientes possam responder ao processo em liberdade.

Em resposta aos eventos, o Grêmio divulgou uma nota oficial repudiando as ações das jogadoras do River Plate e registrou um boletim de ocorrência solicitando punições adequadas. A organização da Ladies Cup também se manifestou, anunciando a exclusão do River Plate da competição e suspendendo o clube por dois anos.

Além disso, em uma demonstração de apoio à luta contra o racismo, será realizada uma ação antes da final do torneio neste domingo entre Grêmio e Bahia. As equipes entrarão em campo com faixas antirracistas e representantes de ambos os clubes lerão um manifesto sobre a temática. Mensagens contrárias ao racismo também serão exibidas nas placas de LED ao longo da partida.