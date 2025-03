Jogador sofre crise de ansiedade após insultos racistas em jogo na Espanha

O jogador senegalês Alioune Mané, que integra a equipe B do Deportivo La Coruña, foi internado em um hospital na cidade de Abegondo após sofrer uma crise de ansiedade provocada por insultos racistas recebidos durante uma partida no último domingo. O atleta, que já havia atuado nas categorias de base do CFC Tietê-SP, enfrentou um momento difícil enquanto jogava pelo Deportivo Fabril contra o Racing Santander.

O incidente ocorreu nos minutos finais do jogo, quando uma briga generalizada estourou entre os jogadores. Durante essa confusão, Mané foi alvo de ofensas racistas proferidas por um adversário. O árbitro da partida, Hugo Alonso, relatou em seu documento que, apesar das alegações de insultos racistas, ele e sua equipe não ouviram as ofensas enquanto gerenciavam a situação no campo.

Após o ocorrido, o jogador apresentou sintomas de ansiedade aguda e precisou ser levado imediatamente ao hospital para receber atendimento médico. O Deportivo Fabril acabou sendo derrotado pelo placar de 1 a 0 na partida.

Em resposta ao incidente, o Deportivo Fabril divulgou um comunicado expressando sua indignação e condenação ao ato racista sofrido por Mané. O clube enfatizou que esse tipo de comportamento é inaceitável tanto no futebol quanto em qualquer esfera da sociedade.

O comunicado oficial do RC Deportivo destacou o compromisso da instituição com a inclusão e a diversidade, afirmando que não tolerará manifestações de intolerância. O clube reafirmou sua determinação em utilizar todos os recursos disponíveis para combater atos de racismo e ódio dentro e fora dos campos.

Esse episódio reitera a necessidade urgente de uma discussão mais profunda sobre o racismo no esporte e a importância da proteção dos atletas contra discriminação racial.