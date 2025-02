Jogador que mais atuou pelo Velo Clube, Rafael Ribeiro enaltece campanha no Paulistão

De volta à elite após quase 50 anos, o Velo Clube fez história nesta edição do Campeonato Paulista. Além de garantir a permanência na primeira divisão estadual, o time da cidade de Rio Claro conquistou uma vaga na Série D de 2026. Com isso, fará a sua estreia em competições nacionais.

A campanha é celebrada por Rafael Ribeiro, um dos pilares do Velo neste Paulistão. Titular em 11 das 12 rodadas e com quase mil minutos em campo, o zagueiro foi quem mais atuou pela equipe no torneio.

“Fizemos história. Cada jogador, cada membro da comissão técnica e todos no clube foram fundamentais para essa campanha. Conseguimos alcançar o objetivo da permanência e ainda colocar o Velo no cenário nacional. Nossos torcedores e a cidade de Rio Claro merecem essa conquista”, ressaltou o jogador, de 29 anos.

“Individualmente, pude atuar em praticamente todos os jogos e ajudar o nosso time dentro de campo. Feliz por conseguir performar em um campeonato de alto nível como o Paulistão. Foi uma experiência gratificante”, finalizou Rafael Ribeiro.

Revelado pelo Náutico, Rafael Ribeiro chegou ao Velo Clube após defender o Figueirense em 2024. O zagueiro ainda acumula passagens por equipes como Fluminense, Vitória e Chapecoense.