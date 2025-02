Jogador do XV de Jaú sofre mal súbito e morre antes de jogo

O meio-campista Gabriel Popó, de apenas 26 anos, faleceu na manhã deste domingo, após ter sofrido um mal súbito em seu alojamento. O incidente ocorreu enquanto o XV de Jaú se preparava para enfrentar o União Suzano pela Série A-3 do Campeonato Paulista.

A partida que seria realizada no estádio da equipe foi adiada em decorrência da trágica notícia. Gabriel não estava na lista de jogadores relacionados para o confronto. Ele foi encontrado por seu companheiro de quarto, que acordou para o café da manhã e percebeu a gravidade da situação.

Após a descoberta, o atleta foi imediatamente levado a um hospital, onde infelizmente não conseguiu sobreviver. Gabriel Popó havia ingressado no XV de Jaú no início da temporada atual e tinha como objetivo contribuir na disputa da terceira divisão estadual. Antes de sua passagem pelo clube, ele teve passagens por equipes como Sampaio Corrêa, Souza e Linense.

No ano corrente, Popó participou apenas de uma partida, onde entrou durante o segundo tempo em um jogo contra o Bandeirante, realizado no início de fevereiro.

Até o momento, o clube não se pronunciou oficialmente sobre o falecimento do jogador. Entretanto, a Federação Paulista de Futebol expressou seu pesar através de uma nota publicada em seu site oficial, lamentando a perda do atleta.

CONFIRA A NOTA OFICIAL DO XV DE JAÚ

LUTO

É com uma dor e tristeza imensurável que comunicamos o falecimento do atleta Gabriel Protásio, o Popó. O jogador foi atendido no alojamento e levado prontamente para a Santa Casa de Jaú. A causa do óbito está sob investigação e será confirmada assim que o laudo for emitido pelo órgão responsável.

Em respeito a esse momento de luto, e em comum acordo entre o XV de Jaú, União Suzano e a Federação Paulista de Futebol, a partida programada para hoje foi cancelada.

Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família, membros do clube, amigos e companheiros de Gabriel Popó. Que sua memória seja honrada e que possamos encontrar forças para enfrentar essa perda irreparável.

Atenciosamente,

Esporte Clube XV de Novembro de Jaú