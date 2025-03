Joaquim Medeiros quer manter a liderança na segunda etapa do Paulista Light

A Copa São Paulo Light de Kart, principal competição regional do país, terá sua segunda etapa da temporada realizada neste fim de semana, no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos. A expectativa é grande para mais uma rodada repleta de disputas acirradas, e pela atuação do piloto Joaquim Medeiros (Escola Alphabetz / Valor Investimentos / Audi Center Vitória / Jump Trampolim Park / Equipe: Marquinhos Performance / Coach: Caio Miguel – Race Data) atual campeão da categoria Mirim Rookie em 2024 e um dos principais nomes da Mirim este ano.

O piloto do Espírito Santo chega à capital paulista com a missão de manter o ótimo desempenho apresentado na abertura do campeonato. Na primeira etapa, Joaquim mostrou talento e determinação ao vencer as duas corridas, sendo uma delas de forma espetacular, saindo da última posição para cruzar a linha de chegada em primeiro e garantir o topo do pódio.

KMCom/Gilmar Rose

Agora, visto como um dos pilotos a serem batidos na categoria, Medeiros sabe que um novo triunfo em Interlagos pode ser fundamental para seguir firme na liderança do campeonato. Com isso, ele e sua equipe se prepararam intensamente para mais um desafio importante na temporada.

“Vencer na primeiro etapa foi importante, ainda mais do jeito que foi. Na primeira bateria, larguei lá do final e fui passando um a um até chegar em primeiro. Mas tomara que agora eu não precise fazer tudo isso e possa largar mais na frente para brigar pela vitória de novo”, comentou Joaquim Medeiros.

A programação oficial da segunda etapa da Copa São Paulo Light tem até esta quinta-feira (13), os treinos livres não cronometrados para Joaquim e todas as demais categorias. Na sexta-feira (14), os pilotos voltam para a com os treinos oficiais e a tomada de tempos, que vai definir o grid de largada para as provas do sábado (15).

A Mirim, categoria de Medeiros, será a primeira a acelerar na etpa, com a largada da primeira bateria prevista para às 7h30. Com o nível alto da competição, a promessa é de mais um fim de semana eletrizante para os novos talentos do kartismo brasileiro.

Os fãs do automobilismo e torcedores de Joaquim Medeiros poderão acompanhar todas as emoções das provas ao vivo pelo canal FAtv Live, no YouTube.