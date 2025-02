João Viana reúne vereadores e lança Bancada da Juventude do ABC

Com o objetivo de fortalecer a participação jovem na política e discutir temas como educação, emprego e mobilidade, o vereador de São Bernardo do Campo, João Viana (Cidadania), criou a Bancada da Juventude do Grande ABC, na qual reúne a maioria dos mais jovens vereadores das sete cidades, eleitos com menos de 30 anos, em 2024.

O primeiro encontro aconteceu na última segunda-feira (24) com a ideia de consolidar, também, a construção de um espaço de debate e formulação de políticas públicas voltadas à juventude de maneira integrada.

Assim, a iniciativa demonstra a força e organização dos jovens representantes na busca por soluções comuns para os desafios enfrentados pela juventude do ABC.

Representatividade da juventude na região do ABC

João Viana mensurou em percentuais a realidade da participação jovem na política do Grande ABC

“A juventude representa 20% da população da região, mas apenas 6% dos vereadores se encaixam nesse perfil. Precisamos fortalecer nossa articulação para discutir verdadeiramente as demandas da juventude e criar soluções eficazes para todo o Grande ABC”, destaca João Viana, idealizador do projeto.

Quem participou?

Participaram deste primeiro encontro representantes dos seis municípios do ABC e seis diferentes legendas: João Viana (Cidadania/São Bernardo do Campo), Clóvis Girardi (PT/Santo André), Diego Cabral (MDB/Santo André), Márcio Jr (Podemos/Diadema), Danilo do Teco (Podemos/Mauá), Matheus Brizotto (PL/Ribeirão Pires) e Leonardo Alves (PSDB/Rio Grande da Serra).

Entretanto, Lucas Almeida (União/Diadema) e Bruna Biondi (Psol/São Caetano do Sul) não puderam comparecer ao evento.

O evento marcou o início do movimento coletivo que visa aumentar a participação dos jovens na política e na elaboração de diretrizes que atendam melhor às necessidades dessa parcela da população.

Com isso, os vereadores reforçaram o compromisso de dar continuidade ao projeto e fortalecer a cooperação entre os municípios para tornar a juventude do ABC protagonista na construção de políticas públicas efetivas.