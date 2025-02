João Viana promove 1º Encontro com jovens vereadores do ABC

Reunir os jovens vereadores eleitos no pleito de 2024 no ABC, discutir projetos e criar políticas públicas voltadas a este público, assim, o vereador de São Bernardo do Campo, João Viana (Cidadania), realiza, nesta segunda-feira (24), o 1º Encontro de Vereadores Jovens do ABC, às 17h., que visa, também, debater pautas para outros públicos.

De acordo com o parlamentar idealizador do encontro, a iniciativa surgiu por entender que o número de sufrágios angariados na eleição o permitiria ‘puxar a fila’.

“A iniciativa foi minha, porque estava em uma conversa e percebi que fui o jovem mais votado do ABC, e fiquei com a ideia da responsabilidade de agrupar e trazer esse pessoal para dentro do debate do que é a juventude no ABC, e melhorar a atenção para esse público, de como nos organizarmos na região e discutir o futuro para juventude”, explicou o parlamentar ao ABCdoABC.

Segundo João, todas as cidades terão seus representantes, somando nove vereadores dos sete municípios, da esquerda à direita, distribuídos em oito partidos.

Nove nomes, oito partidos

De São Bernardo do Campo, o único é o idealizador João Viana, de Santo André participarão Clóvis Girardi (PT) e Diego Cabral (MDB), da cidade vizinha, São Caetano do Sul, Bruna Biondi (Psol), de Diadema, a dupla Márcio Jr. (Podemos) e Lucas Almeida (União), de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, um edil de cada município, Danilo do Teco (Podemos), Matheus Brizotto (PL) e Leonardo Alves (PSDB), respectivamente.

João explicou como foi feito o contato e o que pode ser feito.

“Entrei em contato com todos os vereadores abaixo de 30 anos das sete cidades do ABC, são nove vereadores, contando comigo, e oito partidos. Pensei em fazer esse primeiro encontro e discutir coletivamente para fazer esse trabalho regional e representar melhor a juventude no ABC”, pontuou o político.

João afirmou que é necessário superar a questão de que jovem só sabe falar de juventude, que muitas vezes são restringidos e, que ainda que seja uma bancada jovem, não necessariamente fala-se sobre juventude, “mas pautas que englobam Saúde, Segurança, Mobilidade, porém, sobre uma perspectiva jovem, da geração ‘Z’”, disse ele.

O vereador sabe da dificuldade de encontrar um denominador comum entre todos, e que a ideia não é discutir política partidária.

“Acho que consenso nunca é fácil, mas faz parte da política, construir esses consensos, e acho que todo mundo ali por ser parlamentar entende e compreende isso. Então, não tenho dúvida que, mesmo não sendo fácil, será possível entrar em várias pautas. Ninguém quer tornar a bancada mais de esquerda ou mais de direita, mas trazer uma representatividade para esse público. Até a questão da diversidade faz parte dessa representatividade”, opina João.