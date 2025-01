João Ramos projeta disputa do Paulistão com o São Bernardo

Com ótimas campanhas desde o seu retorno à elite do futebol paulista, em 2022, o São Bernardo estreia no Paulistão de 2025 nesta quinta-feira (16) logo com um clássico pela frente, já que vai até Diadema para enfrentar o Água Santa.

Ano passado foi a única edição, desde 2022, que o Tigre do ABC não se classificou para a segunda fase, mesmo terminando com a quinta melhor campanha geral.

“O aprendizado que fica do ano passado é que o Paulistão é uma competição muito curta, que começar bem é muito importante e perder a menor quantidade de pontos possíveis no final da primeira fase faz muita diferença”, disse João Ramos, que também falou sobre a estreia contra o Netuno:

“A gente sabe que o clássico na estreia é muito importante e estamos focados nesse jogo, mas o resultado de um jogo não pode influenciar no resto da competição inteira.”

No Bernô desde o ano passado, o zagueiro fez 13 partidas na Série C, mas não chegou a atuar no Paulistão de 2024. Para esta temporada, o jovem de 21 anos espera minutar ainda mais e alcançar os objetivos propostos pelo clube.

“Estou tranquilo quanto a isso (estrear no Paulistão). Estou me preparando o máximo pra quando o professor precisar eu estar preparado. Espero ter o máximo de minutos possíveis aproveitando cada oportunidade e colocar o São Bernardo no lugar que ele merece, brigando pelo título e pelo acesso.”

O São Bernardo está no Grupo D do Paulistão, juntamente com o Palmeiras, Noroeste e a Ponte Preta. A partida contra o Água Santa está marcada para às 18h30 desta quinta-feira (16).