João Pedro Tchoca é destaque entre zagueiros no Paulistão

João Pedro Tchoca, desde seu retorno ao Corinthians após um empréstimo ao Ceará, tem se destacado no Campeonato Paulista, consolidando sua posição como um dos principais jogadores da equipe. Com uma média de 7,53 no ranking dos defensores do estadual, segundo a plataforma de estatísticas Sofascore, o zagueiro tem demonstrado qualidade tanto na defesa quanto no ataque, com a marca de seu primeiro gol como profissional. Esses feitos têm reforçado sua confiança e seu papel de liderança na defesa corintiana.

Tchoca também tem se mostrado fundamental na parte defensiva, com números expressivos: 86% de precisão em passes, 71% de aproveitamento em duelos diretos, além de 26 cortes, seis desarmes e cinco interceptações. Esses dados refletem sua importância para a solidez defensiva do Corinthians, que segue em busca de bons resultados no torneio estadual.

A trajetória de Tchoca e sua ascensão

Natural de Sete Lagoas, Minas Gerais, o apelido “Tchoca” tem uma história curiosa, sendo um nome herdado de seu pai, “Tchoquinha”, quando este era jovem. A trajetória de João Pedro Tchoca no futebol começou no Desportivo Brasil, de onde se destacou nas categorias de base do Corinthians, subindo rapidamente do Sub-17 para o Sub-20 e sendo peça fundamental na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2024.

Após estrear pelo time profissional do Corinthians em 2024 e ser emprestado ao Ceará, Tchoca teve uma passagem de sucesso, ajudando o clube a melhorar a defesa e contribuindo diretamente para a subida à Série A do Campeonato Brasileiro. Sua excelente performance no Ceará, onde reduziu a média de gols sofridos, fez com que ele retornasse com status de titular no Corinthians.