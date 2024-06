João Loroza faz proposta a Dona Nyna em seu novo single

Amizade ou desejo? Amor ou atração? Até onde uma proposta pode nos levar? O multiartista João Loroza convida a cantora Dona Nyna para buscar essas respostas em seu novo single, “Proposta”, já disponível nas plataformas. Acompanhada de clipe, a canção mergulha numa fusão de ritmos guiados pelas referências do R&B e do Hip Hop em um clima envolvente. A produção é assinada pelo renomado Gu$t e lançada pelo selo Mondé Musical.

Composta pelo duo, a letra fala sobre uma relação de muito afeto, mas cheia de interrogações, até que um dos lados apresenta todas as cartas na mesa e propõe definir o status entre os dois.

Seguindo sua marca inventiva, pesquisadora e descobridora de novas sonoridades, Loroza traz para a faixa o “Bounce”, subgênero do Hip Hop incorporado pelo R&B dos anos 2000 por nomes como Destiny Child, TLC, Aaliyah e Timbaland, usado como referência direta na criação da música. Com a presença potente e a voz sedutora de Dona Nyna, grande talento da música urbana da Zona Oeste do Rio de Janeiro, as melodias se encaixam em um beat dançante, cheio de energia e com o tempero brasileiro do Samba.

– “Proposta” representa o momento de amadurecimento das minhas composições e de uma vontade muito forte de fazer um feat com a Dona Nyna, com quem já me conectava há muito tempo. O público vai se surpreender nesse sentido, pois sai de cena o meu arquétipo mais “fofinho” para uma pegada sensual. E a ideia é essa mesma: romper com uma ideia pré-definida sobre mim e mostrar que posso ser múltiplo dentro do que eu gosto – revela o cantor e compositor.

Com direção de Argolo, produção executiva de Himiny e realização da Grave, o videclipe transporta e materializa toda a riqueza de elementos, movimentos, encontros e desencontros da trama musical, com a participação mais do que especial do multiartista Serjão Loroza, pai de João.

Para conferir o single e o videoclipe de “Proposta”, acesse https://bfan.link/proposta-2

Múltiplo e único

Carioca de Madureira, João Loroza vem de uma família de músicos e iniciou sua paixão pela música aos 11 anos, quando acompanhava seu pai, o ator, cantor e compositor Serjão Loroza, e sua irmã, a atriz, cantora e compositora Luiza Loroza, em diversos shows, o que lhe serviu de inspiração para sua carreira. Aos 15 anos, já fazia parte da banda “Os Caras & Carol”, onde atuou por cinco anos como guitarrista, se apresentando nos maiores eventos e casas de shows no Rio de Janeiro e em São Paulo, como Rock in Rio, Circo Voador, Festival de Inverno do Rio, Fundição Progresso, Marina da Glória e Audio, além de abrir vários shows de artistas renomados, como Paralamas do Sucesso, Nando Reis, Frejat, Fresno e Konai. O músico também coleciona colaborações com Serjão Loroza, Kynnie, Camila Zasoul, Ella Fernandes, Dona Nyna, Luellem de Castro, entre outras.

Como produtor musical, fez sua estreia no single “Areia”, de Luiza Loroza. Coleciona feitos também como diretor musical, como por exemplo no show “RozaVerso” de Serjão Loroza que teve sua estréia no Teatro João Caetano no RJ, e projetos audiovisuais como o “Tas Soul” que visa criar versões ao vivo de canções lançadas por artistas da cena Rhythm & blues carioca, João também assinou a assistência de direção musical da peça “O encontro – Malcom X e Martin Luther King Jr.”, de Jeff Stetson, e aqui no Brasil dirigida por Isaac Bernat, além dos trabalhos autorais do cantor que também são dirigidos por ele.

Com sua voz potente e todas as experiências que carrega na bagagem, a aposta ficou para trás e hoje, aos 23 anos, João já é uma realidade como artista e articulador cultural, sendo uma das lideranças no movimento R&B a partir do Rio de Janeiro, organizando eventos e outras iniciativas para conectar os talentos de diferentes regiões e realidades. Exemplos disso são o Sarau do Azevedo, que idealizou em conjunto com o coreógrafo Marcus Azevedo em parceria com o produtor musical Mãolee.

A sua estreia solo foi em 2021, com o single “31 de Agosto”. Em 2022, desponta com dois lançamentos que consolidam o seu mergulho de cabeça na música urbana, em especial na cena R&B, incorporando elementos como o Neo Soul e o afrofuturismo: os singles “Quando Chega” com participações do pai, da irmã e da cantora Neyriellen Ferreira, e “Dengo”, canção que fez parte da segunda edição do Low Profile, projeto audiovisual de afrobeats nas vozes de artistas da cena de R&B criado pela Groovestudio. Em 2023, seguiu no estudo do Afrobeats com o hit “Brisa”. Os singles estão disponíveis nas plataformas digitais.

Ficha técnica (música):

Composição: João Loroza, Dona Nyna

Produção Musical: Gu$t

Mix/Master: Smile Mix

Captação de Voz: Pedro Gondim

Fiche técnica (clipe):

Direção/ Edição: Argolo

Assistência de direção: Himiny

Produtora Executiva: Himiny

Roteiro: coletivo (Argolo, Himiny, João Loroza)

Participação especial: Sérgio Loroza

Sax: Luan Neves

Dança: Nally, Rafiki

Look: Ateliê Cretismo

Assessoria de Imprensa: Carlos Pinho

Logo: Gabriel Ahoo

Agradecimentos: Beatriz Chaves Rennó, Lu Medeiros, Anne Pontes Medeiros, Alessandra Rodrigues, Ally Akin, Gabriel Marinho, RnbBrazil e Alfa Music

Realização: Grave