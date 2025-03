João Guimarães pronto para sua estreia na Fórmula eVolution

O piloto paraibano João Guimarães (Armazém Paraíba, PBGás, TVT Transportes, TAXLAB Inteligência Tributária, Construtora Daterra, JR Esquadrias, ISEC – In School English Course, Somomassa e Brascryl Impermeabilizantes) fará sua estreia na Fórmula eVolution neste final de semana (7, 8 e 9 de março) no Autódromo de Interlagos.

Campeão pernambucano e paraibano de kart em 2024, e com passagem pela Fórmula 1600 na última temporada, onde conquistou sua primeira vitória na categoria, sendo um dos destaques no grid, nesta temporada terá na Fórmula eVolution um novo desafio para subir mais um degrau em sua carreira rumo às categorias internacionais.

Além da categoria, o piloto de apenas 16 anos de idade estará em casa nova: a equipe San Race, comandada pelo experiente Sandro Freitas, ficará responsável por cuidar do carro #113 do piloto nessa nova etapa da carreira.

O primeiro contato do piloto com o carro acontecerá a partir desta sexta-feira (07/03), quando acontecerão os treinos livres oficiais visando a etapa do final de semana, a segunda da temporada 2025. A primeira etapa da Fórmula eVolution ocorreu nos dias 8 e 9 de fevereiro, mas isso não afeta o campeonato do piloto, já que cinco corridas são descartadas ao final da temporada.

PROGARMAÇÃO – 2ª ETAPA – 2025

07/03 – SEXTA-FEIRA

07:00 – 07:30 – TREINO LIVRE 1

12:25 – 12:55 – TREINO LIVRE 2

08/03 – SÁBADO

08:30 – CLASSIFICAÇÃO

13:05 – CORRIDA 1

09/03 – DOMINGO

16:55 – CORRIDA 2

Campeonato Paulista de Fórmula eVolution – Temporada 2025

1ª ETAPA – 08 E 09/02 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP

2ª ETAPA – 08 E 09/03 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP

3ª ETAPA – 19 E 20/04 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP

4ª ETAPA – 21 E 22/06 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP

5ª ETAPA – 26 E 27/07 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP

6ª ETAPA – AGOSTO – À CONFIRMAR

7ª ETAPA – SETEMBRO – À CONFIRMAR

8ª ETAPA – 15 E 16/11 – VELOCITTA – MOGI-GUAÇU/SP

9ª ETAPA – 20 E 21/12 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP