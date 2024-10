Fórmula eVolution: Disputa pelo vice-campeonato terá sequência em Piracicaba

A Fórmula eVolution se prepara para encarar os desafios do Autódromo de Piracicaba (ECPA) quando nesse sábado acontecerá a 7ª etapa do Campeonato Paulista de Fórmula eVolution.

Com o título já definido em favor do bicampeão Heitor Nogueira Filho (HEVE Racing), agora a briga é pelo vice-campeonato que nesse momento está nas mãos de André Suenaga (Rosset Racing), com a vantagem de apenas 4 pontos em relação ao piloto baiano André Eidt (Thomaz Race).

O petropolitano Antonio de Souza aparece na quarta colocação apenas 3 pontos atrás de Eidt, e tem o jovem piloto Davi Sena que vem mostrando extrema evolução em seu primeiro ano após migrar do kart.

O autódromo piracicabano é um antigo conhecido da maioria das equipes, já que os chassis são construídos no município e muitos times utilizam a pista para teste. As atividades do campeonato paulista terão início na sexta-feira com a pista liberada todo o dia para treinos livres.

No sábado (02) a partir das 8h55 os Fórmula eVolution entram na pista para a realização de um treino de aquecimento; o treino classificatório que definirá o grid de largada está marcado para as 12h25 e terá 15 minutos de duração. As duas corridas da etapa acontecerão no sábado as 15h e 16h30 respectivamente.

O ECPA fica localizado na Rodovia SP 135 Km 13,5 – Tupi – Piracicaba/SP.

PROGRAMAÇÃO – 7ª ETAPA – FÓRMULA EVOLUTION (ECPA / PIRACICABA-SP):

01/11 – SEXTA-FEIRA

09h00 às 17h00 – Treinos Livres

02/11 – SÁBADO

08h55 às 09h10 – Warm Up

12h25 às 12h40 – Classificatório

15h00 – Corrida 1

16h30 – Corrida 2

CALENDÁRIO – TEMPORADA 2024 – CAMPEONATO PAULISTA

Etapa 1 – 24 e 25/02 – Interlagos

Etapa 2 – 13 e 14/04 – Interlagos

Etapa 3 – 04 e 05/05 – Interlagos

Etapa 4 – 25 e 26/05 – Interlagos

Etapa 5 – 22 e 23/06 – Interlagos

Etapa 6 – 20 e 21/07 – Interlagos

Etapa 7 – 01 e 02/11 – ECPA (Piracicaba)

Etapa 8 – 23 e 24/11 – Interlagos

Etapa 9 – 21 e 22/12 – Interlagos