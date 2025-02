João Gabriel é o vencedor da primeira Prova do Líder do BBB 25

Na noite de quinta-feira, 6 de abril, João Gabriel conquistou a vitória na primeira Prova do Líder individual da 25ª edição do Big Brother Brasil. Com essa conquista, ele garantiu o direito de realizar a primeira Festa do Líder da temporada, programada para esta sexta-feira, 7 de abril, além de ter a prerrogativa de barrar um dos participantes da celebração.

A prova exigiu dos competidores uma combinação de habilidade e estratégia. Os jogadores foram desafiados a escolher entre diferentes opções de sanduíches e, em seguida, arremessar esses sanduíches em alvos que apresentavam pontuações variadas. A vitória foi decidida pela soma total de pontos, e João Gabriel saiu vitorioso após um empate inicial com Guilherme, superando-o na rodada decisiva.

Após sua vitória, João Gabriel optou por selecionar João Pedro, Maike, Gabriel e Delma para compor seu VIP. No entanto, todos os escolhidos ainda permanecem no grupo denominado “Tá Com Nada”, assim como o próprio líder.

Na mesma data, a dinâmica do jogo foi impactada pelo retorno de Gracyanne Barbosa, que havia passado dois dias no Quarto Secreto. Durante sua entrada triunfal na casa, os demais participantes enfrentaram uma nova dinâmica chamada “Freeze”, onde deveriam permanecer congelados até que Gracyanne retornasse. Contudo, João Pedro quebrou a regra ao cumprimentar a sister, o que resultou em sua exclusão temporária do grupo “Tá Com Nada”.

Além disso, os participantes foram informados sobre uma significativa mudança nas regras: a partir daquele momento, o jogo passaria a ser individual. Essa nova dinâmica pegou os competidores de surpresa e promete trazer mais desafios nas próximas interações dentro da casa.