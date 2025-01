João Francisco retorna às pistas com olhos fixos no pódio da prova de abertura da V11 Cup

A temporada 2025 do kart brasileiro começa com tudo, e o Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, será o palco da abertura da V11 Cup. A pista, que já viu grandes nomes do automobilismo brilharem, receberá a elite do kart nacional neste domingo (2), marcando o início de uma nova jornada repleta de expectativas.

João Francisco (Alpinestars / SafeRacer Brasil / Instituto de Cirurgia Vascular de Sorocaba / OMAST Medicina Especializada / Equipe: V11 Kart / Telemetria: Caio Miguel / Coach: Giulliano Forcolin), piloto sorocabano, retorna às competições após uma temporada de destaque na F4 Júnior em 2024. Com várias oportunidades subindo no pódio, pole position e um lugar consolidado no Top 10 da categoria, o jovem mostrou que tem talento de sobra para brilhar no mundo das pistas. Agora, ele volta ao kart, mais uma vez na F4 Júnior, para buscar novos resultados e conquistas.

Para esta temporada, João Francisco e sua equipe apostam no chassis Bravar, equipamento com o qual já está afinado após intensos treinos na pista paulista. A escolha do equipamento reflete a busca por performance e confiança, essenciais para enfrentar a concorrência acirrada da V11 Cup. “Estou me adaptando bem ao novo chassis. A equipe está dando tudo para que a gente chegue forte na primeira etapa”, comenta o piloto, animado com o que está por vir.

Sobre o início da temporada, João não esconde a empolgação: “É sempre muito especial começar uma nova temporada. A expectativa é grande, a gente treinou bastante, e agora é hora de mostrar o resultado da pré-temporada. Vou dar tudo na pista, pela equipe e por minha família, que sempre me apoia.” A fala do adolescente reflete a mistura de maturidade e paixão de quem vive o automobilismo com intensidade.

A programação da primeira etapa da V11 Cup prevê, no domingo, treino de aquecimento, seguido da sessão de classificação, que definirá o grid de largada. Em seguida, duas baterias emocionantes vão decidir os primeiros campeões do ano de 2025. Para João Francisco, é a chance de começar com o pé direito e mostrar que veio para brigar bons resultados.

Com talento, dedicação e um chassis competitivo, João Francisco entra na V11 Cup 2025 como um dos nomes a serem observados. O piloto de Sorocaba carrega não apenas o sonho de vencer, mas também a responsabilidade de representar sua cidade e inspirar os mais novos amantes do kart e a pista de Interlagos será, mais uma vez, o cenário de grandes histórias. Que venha a temporada 2025.